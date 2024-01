Karneval: „Helle Köppe“ leuchten Blitzbirnen heim

Garbeck Gags, Gags, Garbeck: Ingo Mettken & Co. wollen wieder ein jeckes Feuerwerk zünden. Samstag ist es so weit.

Wolle mer se reinlasse? Am Samstag nimmt die Karnevalstruppe „Helle Köppe“ um Cheftexter Ingo Mettken, in der Garbecker Schützenhalle auf traditionelle Art wieder so einiges und einige „auf die Schippe“.

Die Akteure vom Männergesangverein werden in musikalischer Form die letzten Jahre und all ihre Ereignisse Revue passieren lassen. Die Besucher sollten sich darauf einstellen, über zahlreiche Missgeschicke informiert zu werden – sehr humorvoll, aber nie böse. Freuen könne sich die Gäste auch wieder auf die traditionelle Tombola.

Einlass zu der Veranstaltung ist um 18.30 Uhr; ab 19 Uhr wird für das leibliche Wohl gesorgt und die Dorfgemeinschaft Höveringhausen wird sich um die trockenen Kehlen kümmern.

Nach der Begrüßung gegen 19.30 Uhr durch den neuen Vorsitzenden des MGV, Ludger Schulte-Fabry, wird der Alleinunterhalter Thomas Weber die Gäste karnevalistisch einstimmen, bevor um 20 Uhr das Programm beginnt.

Eingeladen zu der Veranstaltung sind alle Freunde des gepflegten Humors aus Garbeck und den umliegenden Ortschaften.

