Balve/Iserlohn. „Karriere im MK“ geht in diesem Jahr ins Netz. Am Donnerstag, 15. Oktober, werden Details vorgestellt. Doch schon vorab wurde einiges bekannt.

Das Engagement war groß. Beim Vorgespräch für die Ausbildungsmesse „Karriere im MK“ vor gut einem Jahr lag Begeisterung in der Luft. Heimische Unternehmen oder örtliche Verwaltungen, Märkischer Arbeitgeberverband (MAV) oder Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK) – sie warben für sich und den Standort Märkischer Kreis. Nicht zufällig hatten die Beteiligten an „Karriere im MK“ 2019 Balve gewählt. Im oberen Hönnetal waren die Fachkräfte von morgen besonders gesucht. Doch dieses Jahr wird alles anders, Corona sei’s geklagt.

Kira Muth von der Arbeitsagentur in Iserlohn gab auf Anfrage der „Westfalenpost“ einen Überblick, wo sich künftige Azubis und Praktikanten über Chancen auf dem Arbeitsmarkt informieren können.

Unterm Motto „Berater on Tour“ touren Berufsberater und Ausbildungsvermittler der Arbeitsagentur Iserlohn, der Kreishandwerkerschaft, der Handwerkskammer Arnsberg und der SIHK gemeinsam mit der Kommunalen Koordinierung durch den Märkischen Kreis.

Gewerbegebiet Braukessiepen: Junge Fachkräfte sind gefragt. Foto: Hans Blossey / WP

Ebenso haben sich heimische Veranstalter mit den Agenturen Iserlohn und Hagen zusammengeschlossen. Sie veranstalten am 12. November die erste virtuelle Ausbildungsmesse der Region. Details der Veranstaltung werden am Donnerstag, 15. Oktober, in der Eissporthalle Iserlohn vorgestellt. Grund: Die Iserlohn Roosters sind Kooperationspartner der Veranstaltung – wie der MAV. MAV-Sprecher Dr. Andreas Weber zur WP: „Die Veranstaltung zeichnet sich dadurch aus, dass ausgewählte und qualifizierte Interessenten an einer Ausbildungsstelle auf Unternehmen mit entsprechenden Ausbildungsangeboten treffen. Wir bieten allen Parteien unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch die Coronakrise die Möglichkeit, sich intensiv und persönlich auszutauschen.“

Neue Formen der Kontaktaufnahme

Ebenso entwickelt wird gerade die „BOM“ (Berufsorientierungsmesse). Sie wird neu konzeptioniert und vermutlich als Berufsorientierungswochen nach den Herbstferien an Schulen angeboten. Kira Muth: „Glücklicherweise ist es uns – je nach Hygienekonzept und Absprache mit der Schule – nun auch wieder möglich, mit der Berufsberatung vor Ort in den Schulen zu gegen sein und Beratungsgespräche mit den Jugendlichen zu führen.“

Alle Angebote sind für die Anbieter- wie für die Nachfrageseite konzipiert. Kira Muth: „Hiesige Unternehmen werden in Gesprächen mit unserem Arbeitgeberservice dabei unter anderem noch einmal für einen möglichen späteren Ausbildungsbeginn in diesem Jahr oder die Möglichkeiten eines Jahrespraktikums informiert.“

Das Balver Unternehmen WKN IT-Service: Fachkräfte von morgen zu finden ist gar nicht so einfach. Die Firma arbeitet an neuen Konzeten. Foto: Jürgen Overkott / WP

Schon seit längerem versuchen Unternehmen Nachwuchs über neue Formen der Kontaktaufnahme zu finden – etwa über ein Azubi-Speeddating. Dabei ging es um Alternativen zum klassischen Anschreiben. Damit soll versucht werden, Bewerbern bessere Chancen einzuräumen. Wer im ersten persönlichen Gespräch überzeugt, kann andere Defizite, wie eine schlechte Zeugnisnote, wettmachen, so die Idee. Doch am Ende reiche das oft nicht aus, sagt Clarissa Schliwa. Sie arbeitet im IT-Systemhaus WKN Datentechnik in Balve, das beim Azubi-Speeddating teilnahm. Einen potenziellen Kandidaten für die Ausbildungsstelle zum Fachinformatiker fanden sie dabei indes nicht, „obwohl wir wohl eine höhere Resonanz hatten als viele andere Unternehmen“. Passende Leute zu finden, sei schwierig. „Ich frage mich: Wo soll man noch mehr Werbung machen?“ Womöglich liege es nicht an den Kanälen, über die man Stellen anbiete, sondern an der Art und Weise. Schliwa: „Wir erarbeiten uns hierzu neue Konzepte und Strategien, mit denen wir junge Menschen gezielter ansprechen können.“

INFO

Die Ausbildungsmesse „Karriere im MK“ war für den 10. September geplant. Sie wurde frühzeitig abgesagt.

In Abstimmung mit den Schirmherren, dem Landrat des Märkischen Kreises und den Bürgermeistern der Städte Balve, Hemer, Menden und Iserlohn, haben sich die Organisatoren entschlossen, in diesem Jahr auf eine Präsenzveranstaltung zu verzichten. „Das potenzielle Gesundheitsrisiko ist uns aufgrund der unklaren weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie einfach zu groß“, hieß es. Immerhin waren zur Veranstaltung mehr als 3000 Schüler erwartet worden.