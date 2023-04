Kauder bei Balves Kolpingforum: Lokalkolorit toppt Prominenz

Balve. Volker Kauder hatte was zu sagen: bei der CDU. In Balve hatte er auch was zu sagen: zur Christenverfolgung. Doch zum Vortrag kamen nur 40 Leute.

Klare Kante: Der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Kauder berichtete im Kolpingforum im Pfarrheim St. Blasius in Balve von weltweiter Christenverfolgung. Er hatte aber auch klare Worte für Kirche und Gläubige vor Ort mitgebracht.

Kolpingforum Balve Volker Kauder Foto: Alexander Lück / WP

21 Jahre lang war Volker Kauder Mitglied des deutschen Bundestages, der Einsatz für verfolgte Christen auf der Welt mindestens genauso lange ein Steckenpferd. Ein Thema, dass auch beim Balver Kolpingforum auf Interesse stieß. Immer wieder habe er das auf dem Schirm gehabt, erzählte Organisator Engelbert Falke im Pfarrheim. Nach Kauders Ausscheiden aus dem Bundestag 2021 mit einem dann nicht mehr ganz so vollen Terminkalender habe er erneut angefragt. Und so kam Kauder von seinem Wohnort am Bodensee ins Sauerland und schmeichelte den Balvern ganz am Ende seines Vortrags noch. „Ich hatte ja vorher gar nicht gewusst, wo es mich hinführt. Aber die Landschaft hier ist schon beeindruckend.“

Der Anlass seines Besuchs war ihm ernst: Etwa 250 bis 300 Millionen Christen weltweit seien Verfolgung ausgesetzt, leitete Kauder ein. „Und in den letzten zehn Jahren ist das erheblich gestiegen.“ Das gehe von einer Gängelung im Alltagsleben bis hin zu einer Bedrohung mit dem Tod.

Verknüpft mit anderen Aspekten der weltpolitischen Lage ging Kauder auf die Situation in verschiedenen Ländern ein. Anlass von Christenverfolgung sei zum einen, dass viele Länder das Konzept der Religionsfreiheit als von den früheren Kolonial- und heutigen westlichen Weltmächten aufgedrückt empfänden. Kauder ging näher auf die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Erde ein: China und Indien. In Indien gelte vielen das Prinzip: „Nur ein Hindu kann ein guter Inder sein.“ In China wiederum gehe der Alleinvertretungsanspruch von der Kommunistischen Partei aus. Anderswo sei eine starke Staatlichkeit gar nicht vorhanden, und islamistische Terrorgruppen könnten deshalb ungehindert Jagd auf Christen machen.

„Ohne Religionsfreiheit gibt es keine Menschenrechte!“, fasste Kauder zusammen und begründete auch seine wiederholt vorgetragene Haltung gegen einen EU-Beitritt der Türkei, weil Christen dort eben nicht frei ihren Glauben leben könnten. Und er kritisierte den Einsatz der deutschen Politik als zu oft halbherzig. Der langjährige Bundestagsabgeordnete und CDU-Fraktionsvorsitzende schilderte den Zuhörern im Pfarrheim immer wieder auch Begegnungen mit den Mächtigen dieser Welt in seinem Einsatz für verfolgte Christen, ohne das auszusparen, wo er damit keine Erfolg hatte.

Angst um schrumpfende Kirchen

Kauder ist ein überzeugter evangelischer Christ, er steht evangelikalen Ideen nahe; er berichtete beim Kolpingforum aber auch von einer großen Sympathie für die katholische Kirche und ihre Lehre. Am Ende des Vortrags, als dann auch Zuhörer Fragen stellte, kam er auf die Situation heute vor Ort zu sprechen. Sorgen vor einer wachsenden Zahl an Muslimen im Land trete er entgegen. Seine Sorge sei mehr „dass unser Glaube im Land verdampft“. Leere Gotteshäuser und abnehmende Kirchenbindung in einem christliche geprägten Land seien das Problem. „Wenn wir den Platz freimachen werden ihn andere besetzen“, erklärte Kauder. In China dagegen wachse trotz Repressionen die Zahl der Gläubigen. Die Geisteshaltung dort wie anderswo beschrieb er mit einem Zitat eines Würdenträgers aus der koptischen Kirche den er kennenlernen konnte: „Die beten nicht: Herr, lass die Verfolgung aufhören!, sondern: Stärke unseren Glauben in der Verfolgung!“

Etwa 40 Besucher hörten aufmerksam zu, darunter auch heimische Prominenz aus Lokalpolitk und den ehrenamtlichen Kirchengremien. Nicht zu sehen waren hauptberufliche Seelsorger der heimischen Kirchen.

LOKALKOLORIT TOPPT POLIT-PROMINENZ

Lokalkolorit schlägt weltweite Bedeutsamkeit eines Themas. Dieses Signal ging von der Resonanz auf den Vortrag des ehemaligen CDU-Spitzenpolitikers Volker Kauder aus. Sein Referat zog 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – ein im Vergleich im ähnlichen Veranstaltungen respektables Ergebnis. Aber: Das heimische Thema „Zukunft des Balver Hauptschulgebäudes“ beim vorigen Kolpingforum hatte mit etwa 60 Besuchern noch etwas mehr gelockt als nun die hohe politische Prominenz.

