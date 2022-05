Kaum beworben: „Tag der Dörfer“ abgesagt

Langenholthausen. Das große Vernetzen war geplant. Am Sonntag, 22. Mai, sollte der „Tag der Dörfer“ stattfinden. Daraus wird nichts. Das Problem ist hausgemacht.

Der „Tag der Dörfer“ in der Sokola.de in Langenholthausen ist kurzfristig offiziell abgesagt worden. Die Veranstaltung war für Sonntag, 22. Mai, geplant. Bereits kursierten Gerüchte über geringes Interesse an der ganztätigen Zusammenkunft.

Impulse für Dorfaktive

Geplant waren Impulse, „um Dorfaktive zu unterstützen, Mitstreitende für Projekte und die Dorfentwicklung zu finden“. Allerdings haben sich laut Südwestfalen Agentur „deutlich weniger Personen angemeldet als in den Vorjahren“. Wegen hohen organisatorischen und finanziellen Aufwands habe man sich daher schweren Herzens entschieden, die Veranstaltung abzusagen, erklärte Dr. Stephanie Arens, Leiterin der Regionale 2025 bei der Südwestfalen Agentur. „Wir merken alle beruflich wie privat, dass sich derzeit viele Veranstaltungen häufen.“ Nach der Corona-Pause gebe es Nachholbedarf.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Veranstaltung in Balve kaum beworben wurde.

Der digitale „Tag der Dörfer“ indes findet statt: am 28. Oktober.

