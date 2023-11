KC „Reingedengelt“ rettet Keglerstadtmeisterschaften

Balve Das große Kegeln geht in Balve weiter. „Tobi“ Pröpper & Co. retten es. Die WP präsentiert die Wettkampfserie.

Tobias Pröpper hat den Kopf, wie so oft, voller Ideen. Beim Adventsmarkt auf dem Drostenplatz am Wochenende 9. und 10. Dezember stellt er erneut eine umweltfreundliche Eisbahn auf. Doch das ist längst nicht alles.

Großer Jubel bei den Siegern in der Mannschaftswertung Herren KC Kackstuhl in diesem Frühjahr Foto: Alexander Lück / WP

Tobias Pröpper und sein Kegelclub „Reingedengelt“ retten die Keglerstadtmeisterschaft. Präsentiert wird der Wettbewerb im kommenden Jahr vom Immobilien-Unternehmen Fischer & Schäfer und, wie gewohnt, von der Westfalenpost.

So war‘s in diesem Jahr: Riesenjubel bei den Siegern in der Mannschaftswertung gemischt KC Siuerländer Reihe. Foto: Alexander Lück / WP

Doch der Reihe nach. „Tobi“, wie ihn Freunde nennen, hat für sein Eisbahn-Projekt erneut die Kufenflitzer der Young Roosters in Iserlohn gewonnen. Der Eishockey-Nachwuchs kümmert sich um den Schlittschuhverleih. Zudem ist er in einer eigenen Hütte für Fans und angehende Sportler ansprechbar. „Tobi“ Pröpper macht’s möglich.

Weihnachtsmarkt Balve 2022: Die letzten Vorbereitungen laufen. Mit dabei ist Tobias Pröpper (rechts). Foto: jürgen overkott / WP

Der Tausendsassa aus Balve – Immobilien-Unternehmer, Chef der Bühnentechnikfirma SAL und obendrein Flugzeugpilot – hat kurze Wege zum Eishockeyclub: Er ist Sponsor. Am liebsten hätte „Tobi“ Pröpper ein weiteres Mal Roosters-Maskottchen „Icey“ dabei: Vor allem Kinder fuhren im Vorjahr auf den Mann im bunten Hahn-Kostüm ab. Doch Felix Schumacher, so heißt „Icey“ bürgerlich, ist derweil so gefragt, dass er selbst für Veranstaltungen in den USA verpflichtet wird.

Gruppenbild mit Hahn 2022: IEC-Maskottchen Icey mit vorwiegend jüngeren Weihnachtsmarktbesuchern Foto: Alexander Lück / WP

Unterdessen blickt „Tobi“ Pröpper bereits ins kommende Jahr. Der KC „Reingedengelt“ will Mitbewerber aus dem Stadtgebiet motivieren, im kommenden Frühjahr wieder eine ruhige Kugel zu schieben. Der Ausrichter der Meisterschaften ist ein Herrenclub. Er besteht aus aktuell 16 Keglern. Die Gründung erfolgte 2009. „Tobi“ Pröpper: „Wir kegeln alle vier Wochen im Haus Padberg in Balve.“ Wie kam der Club dazu, die Traditionsveranstaltung auszurichten?

„In Balve hat Kegeln noch einen sehr hohen Stellenwert. Da sich kein Kegelclub dazu bereit erklärt hat, und wir es schade fänden, wenn die Stadtmeisterschaften nicht mehr stattfinden sollten, werden wir diese Tradition nun im kommenden Jahr fortsetzen. Zudem feiern wir im nächsten Jahr unser 15-jähriges Bestehen“, erzählt „Tobi“ Pröpper. Er weiß, dass die Übernahme der Organisation für das große Kegel eine echte Herausforderung ist: „Das ist alles sehr kurzfristig, und wir sind spät dran.“ Aber Pröpper wäre nicht Pröpper, wenn er keine Möglichkeit sähe, „das richtig zu machen“ – zumal der KC „Reingedengelt“ die Meisterschaften vor Jahren schon einmal organisiert hat. Was ist geplant?

Die KSM, wie der Wettbewerb in Balve gekürzelt wird, startet am Mittwoch, 10. Januar. Die Sieger stehen spätestens am Sonntag, 24. März, fest. Die Startgebühr beträgt 30 Euro pro Kegelclub. Per Banküberweisung nimmt Martin Kramer die Beträge entgegen (IBAN: DE35 2802 0050 8235 3095 00) oder per PayPal Daniel Schwermann (danielschwermann@gmx.de). Anmeldungen sind ab sofort bis zum 31. Dezember per Mail an ksm-balve@outlook.de möglich.

Auch ein Termin für die große Kegelparty steht bereits fest. Die Sause findet am Samstag, 6. April 2024, mit DJ sowie Ton-, Licht- und Veranstaltungstechnik von SAL. Der Veranstaltungsort ist neu. Von Langenholthausen geht’s nach Garbeck in die Schützenhalle Garbeck. Es wird geehrt, gefeiert, getanzt. Eine große Verlosung mit interessanten Preisen gibt’s auch. In Kürze gibt eine KSM-Homepage: www.kc-reingedengelt.de.

