Kfd Balve: Kreuzfahrt ins Land des Lächelns

Balve Endlich! Der Balver Kfd-Frauenkarneval kehrt zurück. Es gibt noch Restkarten.

Na, das kann ja heiter werden. Elsbeth Ruschepaul bringt es ganz wunderbar auf den Punkt: „Eine langweilige Flaute wollen wir vermeiden, Turbulenzen auf See aber durchaus suchen und auskosten!“ Kfd heißt in Balve dieses Jahr „Kreuzfahrt für dich“ und ist das Motto des Frauenkarnevals. Die wörtlichen Anspielungen und Analogien zu so einem Luxusurlaub auf See könnten diesen Text vielleicht schon alleine füllen. Und so kreativ flossen auch bei der Balver Frauengemeinschaft die Ideen, als man sich für dieses Thema entschieden hatte. Das ist allerdings schon etwas her.

Man war gerade mit den Aufräumarbeiten vom Frauenkarneval 2020 beschäftigt, verstaute Requisiten an ihrem Lagerort im Marienhein. Das Thema für das nächste Jahr stand, während bei den Damen im lockeren Austausch eine Idee die nächste hervorbrachte. Elsbeth Ruschepaul erinnert sich: „Das war so genial. Und dann kam die lange Pause.“

Das Coronavirus setzte alles auf „Halt“, die Balver Kfd konnte ihre Ideen nicht auf die Bühne bringen. Denn auch im letzten Jahr regierte noch die Vorsicht und man setzte noch ein weiteres Mal aus.

Erinnerungen an 2019: Die Panzerknackerbande treibt ihr Unwesen. Foto: WP

Nun aber ist die Zwangspause vorbei, die intensiven Vorbereitungen laufen seit dem Herbst, seit wenigen Tagen kann man nun auch am eigentlichen Ort des Geschehens proben, in der Aula der Realschule.

Kfd St. Blasius Balve: Kostüme, alle selbstgemacht Foto: WP

Am Freitagabend durfte die WP dabei Mäuschen spielen. Ergebnis: Sonnenbrillen sind vorhanden, Strohhüte, Rettungsbojen für das Team „Baywatch“. Aber erstmal wird angestoßen, dafür soll es auf so einem Luxusdampfer ja wohl Gelegenheit geben. Dass auch die Vorbereitungen mit viel Freude und flotten Sprüchen verlaufen, gerade beim Zeitungsbesuch, ist auch nicht so überraschend. Aber nach vier Jahren wieder auf dieser Bühne zu stehen statt wie sonst einem Jahr dazwischen, da muss sich die Gruppe bei aller riesigen Vorfreude auch erstmal wieder finden in der Aula und auf der Bühne, erzählen die Damen.

Pssst, geheim!

Vom Programm, von ihren Gags und Schenkelklopfern, wollen sie noch nicht viel verraten. Klar ist: Es gibt Skteche, Lieder auch zum Mitsingen, Tänze, so wie man es gewohnt ist. „Und am Ende laufen wir zusammen in den Feierhafen ein“, verspricht Elsbeth Ruschepaul mit der nächsten jecken Seefahrtsanalogie.

Lampenfieber gehört dazu

Bis zum Schluss, bis es ernst wird auf der Bühne, ist vieles noch in Bewegung an Texten und Abläufen, wird nochmal geändert. Nervosität und etwas Lampenfieber gehören natürlich auch dazu, aber die Kfd-Damen freuen sich darauf, wieder von ihrem treuen und begeisterungsfähigen Publikum in der Aula getragen zu werden, wenn die bis zu 250 jecken Weiber die Stimmung ganz schnell an sich reißen.

Freilich ist das alles mit viel Arbeit verbunden, nicht nur in der Vorbereitung, auch auf und hinter der Bühne. Elisabeth von Croy: „Wir machen alles selber.“

Kreatives Chaos

14 Damen sind bei der Probe, sonst steht niemand auf der Bühne beim Frauenkarneval, auch Maske, Frisuren, Requisite, Bühnenbild verantwortet man in den eigenen Reihen. Elisabeth von Croy gibt lachend zu, dass es zuhause im Moment eher nach Kunstatelier im kreativen Chaos aussehe wegen all der Bühnendeko für die Aufführung. Bis zum 2.2. ist die Truppe noch sehr oft zusammen. „Zuhause sieht man uns dann kaum noch“, lacht Elsbeth Ruschepaul.

Helfende Hände haben die Damen beim Drumherum, mancher Gatte etwa schleppt Getränkekisten für den Abend. Schließlich soll auf dieser Kreuzfahrt niemand auf dem Trockenen sitzen, Snacks und Knabbereien gibt es auch. Der Einlass am Freitag, 2. Februar, ist ab 17 Uhr, um 17.59 Uhr soll das jecke Treiben beginnen.

Tickets und Anmeldungen

Die gute Nachricht für Kurzentschlossene: es gibt noch ein paar Restkarten. Zu ordern bei Angelika Schulte, 02375-3944. Dasselbe Programm bringt die Truppe am Sonntag, 4 Februar, 14 Uhr, noch mal auf die Bühne: beim Seniorenkarneval, Tanzvorführung von Balver Kindern aus Grundschule und Kita inklusive. Besucher werden gebeten, sich ein Kaffeegedeck mitzubringen. Bis Dienstag, 30. Januar, sind Anmeldungen für den Seniorenkarneval bei Marianne Betten möglich, 02375-2280.

Meist hatte der Seniorenkarneval seinen Platz direkt am Samstag nach der Damensause, aber am 3.2. ist ja auch noch das Patronatsfest St. Blasius mit der Betstunde der Kfd. Während man das eigene Patronatsfest am 2.2. (Mariä Lichtmess) bekanntlich wegen des Karnevals dieses Mal in den Sommer verlegt hat, trifft sich die Balver Frauengemeinschaft nun als am Freitag und Sonntag zur ausgelassenen Feier in der Aula und am Samstag dazwischen zum gemeinsamen Gebet in der Pfarrkirche. Birgit Rapp, nicht nur Geistliche Leitung der Gruppe, sondern auch Akteurin auf der Karnevalsbühne, unterstreicht: „Beides machen wir mit genauso viel Herzblut.“

