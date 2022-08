Kfd Balve pflegt duftende Tradition und mehr

Balve. Das Programm der Kfd Balve ist dufte. Das ist im August vorgesehen.

Die Kfd St. Blasius Balve hat sich die Programm-Planung für das zweite Halbjahr nicht leicht gemacht. Es sei kein Zufall, dass die Homepage der Katholischen Frauengemeinschaft bisher lediglich eine Terminübersicht für das abgelaufene erste Halbjahr enthalten habe, erläuterte die Vorsitzende Angelika Schulte im Gespräch mit der Westfalenpost. Die hohen Corona-Zahlen in der Sommerzeit haben die Damen nervös gemacht – was, wenn die Corona-Zahlen in der dunklen Jahreszeit erst recht die Höhe gehen? Inzwischen ist eine Entscheidung gefallen. Der Verband plant auf Sicht.

Eltern-Kind-Turnen

Die Kfd St. Blasius startet am 15. August ihr beliebtes Eltern-Kind-Turnen, wo Kursleiterin und Physiotherapeutin Petra Schaaf die Bewegungsfreude der Kinder fördert. Kurs 1 findet von 15 bis 16 Uhr statt, Kurs 2 von 16 bis 17 Uhr, beide in der Murmketurnhalle in Balve. Anmelden können sich Eltern via Kontaktformular der Verbandshomepage (www.kfd-balve.de). Wichtig: Adresse, Name und Geburtsjahr des Kindes und des Geschwisterkindes, Telefonnummer und gewünschte Kursnummer angeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Spielenachmittage

Die Kfd St. Blasius Balve bietet ab sofort jeden ersten und dritten Montag im Monat einen Senioren-Spielenachmittag an. Unter An- und Begleitung von Bärbel Henkel und Margret Niemand werden neben klassischen Spielen wie „Mensch ärgere Dich nicht“ und Mau-Mau auch diverse andere „Spiele des Jahres“ angeboten. Dieses gesellige Beisammensein soll immer von 15 bis 17 Uhr im neuen Pfarrheim stattfinden. Anmeldung. Margret Niemand (Telefon 02375-5867).

Krautpacken

Traditionelles Krautpacken ist dufte. Es hat aber einen religiösen Hintergrund. Krautpacken erinnert an Mariä Himmelfahrt. Der Legende nach wollte der Heilige Thomas Mariä Himmelfahrt nicht glauben. Als er ihr Grab öffnete, fand er nur duftende Kräuter.

Zum Krautpacken sind neben Erwachsenen auch Kinder und Jugendliche eingeladen. Auch Messdienerinnen und Messdiener sind gerngesehen. Mitgebrachte Kräuter aus Garten und Wiese sind willkommen. Angelika Schulte: „Wir treffen uns am Mittwoch, 10. August, um 15 Uhr am Kirchplatz, um zunächst gemeinsam Kräuter zu suchen. Unser traditionelles Krautpackenbinden findet dann am Freitag, 12. August, um 15.30 Uhr an der Piuskapelle statt.“

Dort findet um 18.30 Uhr auch eine Abendmesse statt, wo die Kräuter gesegnet werden und gegen Spende verteilt werden. Die übrigen Sträuße sind in den folgenden Messen ebenfalls gegen Spende zu haben. Das Geld kommt dem Messdiener-Team zu gute. Anmeldung: Angelika Schulte (Telefon 02375-3944).

Messe plus Frühstück

Die Kfd lädt am Mittwoch, 31. August, um 8.30 Uhr zur Messe ein. Im Anschluss findet wieder das traditionelle Frühstück im Pfarrheim statt. Dafür wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben. Anmeldung bei Ulla Bathe (Telefon 02375-4722) ist erwünscht. Spontanbesucherinnen werden aber nicht abgewiesen.

