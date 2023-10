Kfd Balve wird wieder jeck - doch das ist nicht alles

Balve. Die Kfd St. Blasius diskutiert über den Jahresbeitrag, dreht das Personalkarussell und eine frohe Botschaft für Balves Närrinen.

Der Bundesverband der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (Kfd) drängt seine Vereine vor Ort zu Beitragserhöhungen. Das führt zu Diskussionen – in Balve wie andernorts. Das war bei der Jahreshauptversammlung der Kfd St. Blasius Balve zu spüren. Es gab aber auch eine richtig gute Nachricht für die Frauengemeinschaft.

Viel Spaß haben „Panzerknackerinnen“ beim Kfd-Karneval in Balve - vor der Corona-Pandemie. Foto: Peter Müller / WP

Doch zunächst zu der Diskussion um den künftigen Jahresbeitrag. „Wir bleiben dem Kfd-Verband treu.“ Das verspricht Angelika Schulte, Vereinsvorsitzende der Balver Kfd, den rund 60 erschienen Mitgliedern bei ihrer jährlichen Hauptversammlung im Balver Pfarrheim. „Wir haben mit der Kfd einen starken Verband im Rücken, und wir in Balver werden auch in Zukunft alles dafür geben, die Fahne der Kfd weit oben zu halten“, betont Angelika Schulte. „Jeder von uns hat etwas von diesem Bundesverband. Er setzt sich für die Bedürfnisse von Frauen ein und bewirkt damit Verbesserungen in der Gesellschaft und in der Kirche. So hat er es zum Beispiel durchgesetzt, dass auch Mädchen seit 1994 als Messdiener tätig werden dürfen. Seit 2018 setzt sich der Verband mit der Kampagne ,MachtLichtAn’, mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche, auseinander. Gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema, welches zu vielen Austritten in der Kirche gesorgt hat.“

Jahresbeitrag steigt auf 30 Euro

Aber auch die Balver Kfd kommt um eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge nicht herum. Noch einmal Angelika Schulte: „Wir möchten auch in Zukunft die Gratulationen zu runden Geburtstagen und Jubiläen sowie die Bezuschussung eigener Veranstaltungen aufrechterhalten. Dazu möchten wir in Balve den Mitgleisbeitrag auf 30 Euro jährlich erhöhen. Das sind monatlich für jeden gerade einmal 2,50 Euro. Ich bitte euch alle herzlich um Verständnis, für die nicht zu vermeidende Beitragserhöhung sowie um die Unterstützung, damit sich die Kfd auch weiterhin für die Belange aller Frauen einsetzten kann.“

Aber es gab auch großen Grund der Freude an diesem Tag. Nach langjähriger Pause findet nun endlich der beliebte Frauenkarneval der Truppe wieder statt. „Ja, wir feiern am 2. Februar 2024 nach vier Jahren Pause nun endlich wieder so richtig Karneval in der Aula der Realschule Balve. Die Vorbereitungen sind im volle Gange, und die ersten Proben haben bereits stattgefunden. Am 4. Februar machen wir dann auch die Fete für die Senioren in der Aula. Wir freuen uns alle, endlich wieder zusammen schön zu feiern und die jecke Zeit zu genießen.“

Aber auch Verabschiedungen und Wahlen standen auf der Agenda der Zusammenkunft. So gab es Vorstandspersonalien. Regina Karthaus (zweite Kassiererin), Birgit Schmitz (Schriftführerin) sowie Bettina Reichold (erste Kassiererin) wurden nach langer Tätigkeit aus dem Vorstand verabschiedet. Ihnen folgen nun Tanja Holin als Schriftführerin, Edeltraud Camminady als erste Kassiererin sowie Josefa Cortina-Fleitmann als zweite Kassiererin.

Es gab auch Kontinuität in der Balver Kfd. Angelika Schulte wurde für weitere zwei Jahre als Vorsitzende von der Versammlung bestätigt.

Mit Christel Breloer, Hiltrud Wortmann und Doris Schwartpaul wurden drei wertvolle Mitarbeiterinnen verabschiedet.

Zum Abschluss ließen alle Anwesenden noch einmal das Jahr Revue passieren und genossen im Pfarrheim St. Blasius noch ein paar Stunden in geselliger Runde. „Ich möchte mich bei allen von euch bedanken, für das was jeder einzelne von euch hier leistet. Und nun freuen wir uns auf ein spannendes nächstes Jahr“, gab Schulte jeder noch auf den Weg mit.

