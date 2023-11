Kfd Eisborn löst sich auf: Das ist der Grund

Eisborn Eisborns Frauengemeinschaft steht ein Einschnitt bevor. Vorsitzende Marie-Theres Schulte sagt, worum es geht.

Die Kfd Eisborn will sich auflösen. So steht es auf der Tagesordnung der Generalversammlung. Sie beginnt am Freitag, 24. November, 19 Uhr, im Gemeinderaum der St.-Antonius-Kirche im Dorf.

„Unser ganzes Jahr wurde überschattet von der Diskussion über die Erhöhung der Beiträge“, sagt Vorsitzende Marie-Theres Schulte im Gespräch mit der Westfalenpost. Mehr Mitgliedsbeiträge hatte der Bundesverband der Kfd verlangt. „Bei einer außerordentlichen Versammlung haben sich unsere Mitglieder gegen ein Weiterführen der Kfd ausgesprochen. Es geht sehr viel an den Bundesverband. Das sind sehr große Abgaben. Wenn die Beiträge um zehn Euro erhöht werden, aber die zehn Euro bleiben nicht im Dorf, dann verstehen die Mitglieder das nicht mehr.“ Eisborns Frauen wollen zusammenbleiben – ähnlich wie in Beckum. Dort änderte sich nur der Name. Aus Kfd wurde Frauengemeinschaft. Das Programm der Eisborner Frauen soll fortgeführt werden – etwa die Beteiligung an kirchlichen Feiern wie Lichtmess und Weltgebetstag der Frauen. „Auch die Kräuterwanderung werden wir weiterführen“, fügte Marie-Theres Schulte hinzu.

Dieses Jahr hat der Kfd aber auch erfreuliche Momente beschert. Marie-Theres Schulte: „Höhepunkt ist bei uns immer Karneval. Wir sind gut zufrieden, auch weil viele junge Leute aus dem Dorf mitgemacht haben.“

Kräuterwanderung kfd Eisborn

Nach der Generalversammlung steht eine Veranstaltung an, die sich nicht nur an die Mitglieder der Kfd richtet. Die Einladung, am Montag, 4. Dezember, zum Weihnachtsmarkt in Bochum zu fahren, gilt auch für Männer. Zudem sind Freunde und Bekannte der Mitglieder eingeladen, an der Tour teilzunehmen. Am 4. Dezember geht es um 14 Uhr ab Schützenhalle in Eisborn an der Horster Straße los. Vorständlerin Tanja Danne: „Voraussichtlich sind wir gegen 21.30/22 Uhr wieder in Eisborn!“

Die Kosten liegen für Kfd- Mitgliederinnen bei 17 Euro, alle übrigen Interessenten zahlen 20 Euro. Noch einmal Tanja Danne: „Für Verpflegung im Bus ist gesorgt! Wir würden uns freuen, wenn wir den Bus möglichst voll bekommen.“

Anmeldungen bis 30. November bei Julia Michael (0175-5191672).

