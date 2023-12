Kfd-Frauen bald wieder jeck: Ran an die Tickets

Wolle mer se reinlasse? Balves Kfd-Frauen haben ein Karnevalsprogramm einstudiert. Wann sie‘s krachen lassen, wann es Karten gibt.

„Kracher Frauen drehen auf“ heißt es endlich wieder im neuen Jahr bei den Blasius-Frauen am Freitag, 2. Februar, in der Aula der Realschule Balve. „Freut Euch auf ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Bühnenprogramm, mit Party, Urlaubsfeeling und alten Bekannten“, teilt Kfd-Sprecherin Sandra Herdes mit. Neben dem Bühnenprogramm hält die kfd ein „Rund-um-sorglos-Paket“ mit einer Auswahl an Snacks und Getränken bereit. Einlass ist um 17 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 17.59 Uhr. Die Eintrittskarten werden am Freitag, 5. Januar, im unteren Raum des Pfarrheims St. Blasius ab 17 Uhr zum Preis von 10 Euro verkauft. „Bewährt hat sich auch die Mädelskarte, die auch diesmal wieder für alle unter 25-Jährigen zum Preis von sieben Euro angeboten wird“, heißt es. Die Anzahl der Karten ist begrenzt.

