Kfd Garbeck: Die Fahnen und die Folgen der Pandemie

Garbeck. Garbecks Kfd-Damen planen groß. 2023 steht das 100-Jährige an. Vorbereitungen laufen schon.

Fakt ist: Es wird ein bunter Abend. „Wir haben dafür die Schützenhalle am 23. September 2013 gemietet, und bereits jetzt hat uns die Kabarettistin Hedwig von Himmelsberg zugesagt“ , erzählt Kassiererin Gundhild Busche.

Die Fahnen

Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer las aus ihrem Buch „Erna, übernehmen Sie!“ vor: Foto: Sven Paul / wp

„Seit Beginn der Pandemie ist die Kfd-Fahne nicht mehr ans Grab getragen worden. Sie wird zum Totengebet und zum Seelenamt in die Kirche gestellt. Es sei unglaublich schwierig, Fahnenträgerinnen zu bekommen. In den überwiegenden Fällen ist auch aus der Nachbarschaft keine Frau zum Tragen der Fahne bereit. So war immer mehr das Führungsteam gefragt“, heißt es. Da aber auch die Frauen aus dem Vorstand wegen gesundheitlicher Probleme die Fahne nicht mehr auf Beerdigungen tragen können, wurde beschlossen, dass die Fahne bei Beerdigungen nur in die Kirche gestellt wird. Weiterhin soll auch versucht werden, für die Fronleichnams- oder Liboriprozession Fahnenträgerinnen zu bekommen.

Die Sterbekasse

Seit Jahren sammelt die Kfd bei dem Tod eines Mitglieds Geld ein, zurzeit 50 Cent. Dieses Geld ist direkt an die Angehörigen der Verstorbenen ausgezahlt worden. Bei 340 Frauen werden 170 Euro an die Angehörigen ausgezahlt. „Von diesem Geld sind keine Rücklagen gebildet worden. Natürlich haben meine Vorgängerinnen und ich in den letzten Jahren einige Rücklagen schaffen können. Diese Rücklagen sind aber ausschließlich aus dem Jahresbeitrag gebildet worden. Unwissend hatte ich mal überlegt, ob diese Rücklagen dazu verwendet werden können, um den Mitgliedern, die jahrelang für einen Kranz gespendet haben, etwas zurückzuzahlen. Das ist aber laut unserer Satzung nicht möglich und auch laut Vereinsrecht untersagt, so Kassiererin Busche. Für einen guten Zweck darf aber gespendet werden, und so soll es künftig kommen.

Die Wahlen

Zur Wahl standen Gundhild Busche, Michaele Pütter und Renate Grevener. Alle drei waren bereit, für weitere 3 Jahre das Ehrenamt zu übernehmen. Allerdings soll es ihre letzte Wahlperiode sein. Monika Vielhaber wurde als geistliche Begleitung für weitere fünf Jahre bestätigt.

Im Anschluss las Kirchenkabarettistin Ulrike Böhmer aus ihrem Buch „Erna, übernehmen Sie!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve