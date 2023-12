Kfd St. Blasius Balve bereitet sich auf Karneval vor

Balve Weihnachten ist grade erst vorbei, da richtet sich der Blick in der Hönnestadt bereits auf den Höhepunkt der närrischen Session.

Langsam aber sicher haben viele die Weihnachtstage hinter sich gelassen - der Blick richtet sich nun aufs nächste Fest: Karneval. So auch bei der Kfd St. Blasius. Was die Frauen rund um die Hochzeit der närrischen Session geplant haben - und auf was sich Besucher dabei freuen können.

Das Motto ist für die Frauen in St. Blasius klar: „Kracher Frauen drehen auf“. Und dabei wird Besucher einiges geboten am Freitag, 2. Februar, in der Aula der Realschule Balve. „Freut Euch auf ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Bühnenprogramm, mit Party, Urlaubsfeeling und alten Bekannten“, wirbt Sandra Herdes von der Kfd. Neben dem Bühnenprogramm halten die Damen ein „Rund-um-sorglos-Paket“ mit einer Auswahl an Snacks und Getränken bereit. Einlass ist um 17 Uhr und Beginn der Veranstaltung ist um 17.59 Uhr. Die Eintrittskarten werden ab Freitag, 5. Januar, im unteren Raum des katholischen Pfarrheims ab 17 Uhr zum Preis von 10 Euro verkauft. „Bewährt hat sich auch die Mädelskarte, die auch diesmal wieder für alle unter 25jährigen zum Preis von 7 Euro angeboten wird“, so Sandra Herdes. Die Anzahl der Karten sind begrenzt.

Das erwartet Senioren rund um Karneval in St. Blasius

Doch beim Kfd-Karneval alleine bleibt es nicht. Alle Seniorinnen und Senioren sind zudem am Sonntag, 4. Februar, 14 Uhr, zur Karnevalsfeier der katholischen Frauengemeinschaft St. Blasius Balve in die Aula der Realschule eingeladen. Bei Kaffee, Kuchen, herzhaften Schnittchen und kühlen Getränken werden die Gäste durch die Theatergruppe der Kfd mit einer Auswahl aus dem aktuellenProgramm verwöhnt. Es wird gebeten sich ein eigenes Kaffeegedeck (Tasse, Teller und Co.) mitzubringen. Anmeldungen nimmt Marianne Betten bis zum 20. Januar unter 02375/2280 entgegen.

