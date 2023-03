Kiki Knoop stimmt Kinder in Garbecks Bücherei auf Ostern ein

Garbeck. Kiki Knoop weckt Leselust bei den Kleinsten. Wie ihr Programm in Garbecks Bücherei ablief und was noch kommt.

Es ostert schon in der Garbecker Bücherei. Hier trafen sich nämlich einige Kinder, um Kiki Knoop zuzuhören.

Einmal durch das ganze Garbecker Pfarrheim, die Treppe hoch in die Räume der Bücherei und dann in der allerhintersten Ecke, die vielleicht auch die gemütlichste des ganzen Hauses ist: Dort hatte sich die Gruppe am Dienstagnachmittag hin verkrochen, gemütlich verdunkelt bei dem Sonnenschein draußen. Kiki Knoop, die sich im ihrem Berufsleben den Schülerinnen und Schülern an der Balver Hauptschule gewidmet hat, hatte nun deutlich jüngere Zuhörer, im Kindergarten- und Grundschulalter. Sie weckte für Begeisterung für ihr Hobby Lesen: „Ich lese einfach sehr gerne vor“, erzählt sie strahlend.

So entstand im Austausch mit den Team der Katholischen öffentlichen Bücherei in Garbeck spontan die Idee zu kleinen Vorlesestunden. 2022 gab es bereits welche, nun die erste in diesem Jahr, passend zum Thema Ostern. Geschichten aus dem Fundus der Bücherei und aus dem eigenen hatte Knoop dafür ausgesucht. Da begab sich also nun etwa der Hahn Henry auf die Suche nach Ostereiern, und der Hasenfranz wollte unbedingt gerne Osterhase werden. Und als die bunten Eier dann versteckt waren, ging auch sogleich das große Suchen mit der ganzen Familie los.

Bunte Bilder zu den Geschichten warf man auf eine kleine improvisierte Leinwand, ein weißes Tuch dass im Regal hin. „Das ist ja besser in dieser größeren Runde als wenn ich immer das Buch rumgeben muss“, so Kiki Knoop. Und so hörten und lauschten zehn Kinder gebannt den Ostergeschichten.

Das Team der Bücherei hatte auch für die Eltern unten im Jugendheim Waffeln zubereitet. Die geplante Stunde Lesezeit verging so wie im Flug und schneller als gedacht, wie in so manch berühmter Fernsehshow wurde ein wenig überzogen. Und die kleine Ostertüte als Überraschung für jeden Teilnehmer am Ende ließ die Augen dann auch noch einmal strahlen.

Noch ist nichts fest terminiert, aber bald schon könnte es wieder eine Lesung für Kinder in der Garbecker Bücherei geben, zum Beispiel irgendwann in der Sommerzeit vor den großen Ferien. Das wird dann rechtzeitig bekannt gegeben.

Schon jetzt steht ein Termin fest: Am Freitag, 28. April, lädt das Team zu einer Lesung für Erwachsene ein. Dann kommt am Abend Astrid Plötner aus Unna nach Garbeck. Sie liest aus ihrem Hellweg-Krimi „Ruhrpott-Connection“.

