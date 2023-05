Kinderbetreuung in Balve liegt über MK-Durchschnitt

Balve/Lüdenscheid. Balve ist bei der Kinderbetreuung auf einem guten Weg. Das geht aus einer MK-Bestandsaufnahme hervor. Wie sehen die Zahlen aus?

Balve bietet Kindern unter drei Jahren künftig prozentual mehr Kita-Plätze als der Durchschnitt aller Kommunen im Märkischen Kreis. Das teilte das für kleinen Kommunen wie Balve zuständige Kreisjugendamt im Rahmen einer Bestandsaufnahme mit.

Demnach liegt die Versorgungsquote bei den sogenannten U-3-Plätzen künftig bei 36 Prozent – und damit 1,5 Punkte über dem Kreis-Schnitt.

Das Angebot integrativer Plätze – also Plätze für Kinder mit Behinderung – ist im Kindergartenjahr 23/24 übersichtlich. Für U-3-Kinder gibt es derzeit keinen einzigen Platz. In der Altersklasse 3 bis 6 werden immerhin acht Plätze angeboten. Die Gesamtzahl der U-3-Plätze liegt bei 65. In der Altersgruppe 3 bis 6 sind es 301 Plätze. Die Quote im U-3-Bereich der Kitas liegt mit derzeit 23,9 Prozent leicht über dem Kreis-Durchschnitt. Die Kindertagespflege bietet zurzeit 33 U-3-Kindern Platz.

