Kinderbibelwoche in Balve: Der Keks und die Ostergeschichte

Balve. Der Keks, die Ostergeschichte und der Bürgermeister: Warum es die Kinderbibelwoche der Evangelischen Gemeinde Balve in sich hatte.

Die ganze Ostergeschichte erzählt auf einem bunten Keks: 20 Kinder und Jugendliche erfuhren bei der Kinderbibelwoche der Evangelischen Kirchengemeinde vom Sterben und Auferstehen Jesu. Zum Abschluss am Ostermontag sind dann alle herzlich eingeladen.

Grüner Zuckerguss ist die Grundlage; er steht für das Gebet Jesu im Garten Gethsemane, eine Rosine, eine getrocknete Traube, ist das Symbol für den Wein, den er beim letzten Abendmahl als sein Blut den Jüngern gereicht hat. Das Kreuz, an dem er starb, ist ein kleines Schokostäbchen, bunte Zuckerwürfel stehen für die Freude über die Auferstehung. Das war nicht alles. Mit dieser Leckerei gingen für knapp 20 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 13 Jahren die drei Tage der Kinderbibelwoche zu Ende. Die konnte nach der Corona-Zwangspause endlich wieder stattfinden.

Pfarrerin Antje Kastens, Jugendreferentin Doreen Wahl und jugendliche Helfer aus der „Homezone“ der Gemeinde gestalteten ein Programm, das die Teilnehmer die biblische Geschichte von Tod und Auferstehung eindrücklich erleben ließ. So wurde der Emmausgang der Jünger auf einer bunten Tapete oder mit kleinen Erbsen dargestellt, die mit Watte und Wasser blitzschnell zum Keimen gebracht wurden, um zu symbolisieren, wie stark das Leben sein kann.

Als Gast kam Bürgermeister Hubertus Mühling vorbei. Angelehnt an die Geschichte des Verrats Jesu durch seinen Jünger Judas an den römischen Statthalter Pilatus erzählte der Bürgermeister den Kindern und Jugendlichen von Macht und Machtmissbrauch – und wie es mit der Macht in der Stadt aussehe. Die könne er keinesfalls alleine ausüben, sagte Mühling, sondern nur in Abstimmung mit der Verwaltung und gewählten Politikern, die ihn auch überstimmen können. Dieses Amt sei ihm gegeben durch die Wahl der Menschen vor Ort.

„Ostern ist für uns Christen ja eigentlich noch wichtiger als Weihnachten“, meinte Mühling. Er fragte die Teilnehmer nach ihren Wünschen für das große Fest: Eine Spielkonsole war darunter, aber auch der Wunsch nach Gesundheit, Zusammensein in der Familie und Frieden. Was für ihn Ostern so besonders mache? „Die schönen Bräuche wie zum Beispiel das Osterfeuer, womit der Winter vertrieben werden soll.“

Gespielt und gesungen wurde ebenfalls bei der Kinderbibelwoche. Zum Abschluss am Ostermontag sind alle eingeladen. Um neun Uhr beginnt ein Ostergottesdienst mit gemeinsamem Frühstück im Gemeindehaus.

