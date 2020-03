Kinderkino feiert Premiere in Mellen

Mellen. In Mellen tut sich was. Die Ehrenamtskneipe wird inzwischen gut angekommen. in Kürze soll ein weiteres Angebot Schwung ins Dorf bringen.

Die Ehrenamtskneipe in Mellen ist auf Erfolgskurs. Die Zahl der Besucher vervielfachte sich am zweiten Öffnungstag am vorigen Samstag, wie Sieglinde Drees der „Westalenpost“ im Namen des Initiativkreises sagte. Zur Premiere waren nur 15 Dorfbewohner gekommen, beim zweiten Treff waren es 70. „Die Kneipe war den ganzen Abend über gut gefüllt“, bilanzierte Sieglinde Drees, „ich stand acht Stunden lang am Tresen. Am nächsten Tag war ich ganz schön k.o.“

Kaffee und Kuchen gibt es auch

Den Raum hinter dem Landmarkt in der Dorfmitte hat Björn Freiburg bereitgestellt. Er hat bereits eine weitere Idee, die in Kürze in die Tat umgesetzt wird.

Am Donnerstag, 19. März,15.30 Uhr, findet in Mellen des erste Kinderkino statt. Für zwei Euro können Kinder ab fünf Jahren unter der Aufsicht von Mitarbeitern des Jugendzentrums Balve in der Mellener „Auszeit“ einen Film anschauen. Fortsetzung folgt. Geplant ist, zumindest bis zum Sommer Filmvorführungen für Eltern und Kinder anzubieten. Björn Freiburg zur WP: „Getränke, Eis, Popcorn, Süßigkeiten können dort dann auch erworben werden.“ Der Landmarkt hat während des Kinderkinos ebenfalls geöffnet. Im Angebot sind Kaffee und Kuchen.