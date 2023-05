Kinderliteratur zum Anfassen: Dortmunder Autorin in Balve

Balve. Eine richtige Autorin kommt in die Grundschule St. Johannes in Balve: Kristian Scharmacher-Schreiber. Was sie so besonders macht.

Literatur zum Anfassen: Die Kinder der Balver St.-Johannes-Grundschule kommen in den Genuss, live eine richtige Autorin zu erleben. In Zusammenarbeit der Stadtbücherei mit der Grundschule findet am Freitag, 26. Mai, seit langer Zeit wieder eine Lesung mit einer Kinderbuchautorin in der Aula statt. Das geht aus einer Mittelung der Stadt Balve hervor.

Die bekannte Schriftstellerin Kristina Scharmacher-Schreiber wird aus ihrem neuen Buch „Wir Menschen und das Meer“ lesen. Sie lebt in Dortmund als freie Autorin. Sie studierte Germanistik und arbeitete währenddessen als Journalistin für viele verschiedene Zeitungen. Nach ihrem Studium war sie zunächst als Ballettdramaturgin und Pressereferentin unterwegs. Ab 2016 schrieb sie viele bekannte Bücher für Kinder von 3 bis 12 Jahren. Sie bringt ihren Leserinnen und Lesern in Büchern wie „Wie viel wärmer ist 1 Grad“ oder „Tierkinder und ihr Zuhause“ die Themen Klima- und Umweltschutz in packenden, farbenfroh illustrierten Geschichten nahe.

Ihre Arbeit wurde schon mit vielen Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel dem Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis oder dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis.In ihrem neuen Buch „Wir Menschen und das Meer“, das dieses Jahr erschienen ist, erklärt sie den jungen Lesern, wie die Menschen die Meere und Ozeane nutzen. Neben den Themen wie Ebbe und Flut und der Entstehung der Kontinente beschreibt sie, wie wir Menschen das Meer für Nahrungsmittel nutzen, wie wir damit Strom erzeugen, Rohstoffe gewinnen und nicht zuletzt die Rolle der Ozeane als wichtigste Transportwege für den Frachtverkehr. Das Buch beschreibt auch kindgerecht die Auswirkungen der Verschmutzung der Meere durch Plastik.

Es sind am 26. Mai zwei Leserunden in der Aula der Grundschule geplant, eine für die dritten Klassen (3. und 4. Stunde) sowie eine für die vierten Klassen (5. und 6. Stunde).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve