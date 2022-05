Kippen: Was Hönnetal im Wandel erschreckt

Balve. Der Verein Hönnetal im Wandel sammelt Kippen, gut zwei Wochen lang. Das Ergebnis erschreckt.

Der Einsatz hat sich gelohnt – leider. Gut 20.000 Zigarettenkippen hat der Verein Hönnetal im Wandel innerhalb etwas mehr als zwei Wochen gesammelt, in einem großen Müllsack, mehrere Kilo schwer. Mit dabei war ein Dutzend Engagierter. Bei gezielten Spaziergängen oder den ganz normalen Wegen im Alltag, etwa mit dem Hund, wurde gesammelt.

Zu dem gleichsam bemerkenswerten wie erschreckenden Gesamtergebnis nicht unerheblich beigetragen haben Rolf Kruska und seine Gattin Sigrid. Er berichtet von etwa 9000 weggeworfenen Zigaretten, die sie aufgesammelt haben, in insgesamt etwa zwölf Stunden Einsatz. „Das Kippensammeln macht auch irgendwie süchtig“, sagt Rolf Kruska augenzwinkernd, mit Verweis auf das Laster, welches diese Sammelaktion überhaupt erst nötig macht.

Umweltschutz statt Umweltschmutz: Nach zwei Wochen sind geschätzt etwa 20 000 Kippen zusammengekommen. Foto: Alexander Lück / WP

Auf Nachfrage berichtet die Gruppe, dass überhaupt kein aktiver Raucher dabei sei, wohl aber Ehemalige. Aber das sei auch kein Argument, um sich nicht für eine sauberere Umwelt einzusetzen, nur weil man selber nicht am Glimmstängel hänge, unterstreicht Otmar Hermanns. Auch Sigrid Weseloh berichtet von ihren Sammelspaziergängen in der Balver Innenstadt oder durch die Wege in den Hönnewiesen. Sabine Biehs-Romann erzählt von einem Gassigang mit Vierbeiner durch das Balver Gewerbegebiet, welcher neben der Bewegung an der frischen Luft auch noch ganz schnell gut 1000 Kippen einbrachte. Sabine Biehs-Romann: „Viele Menschen machen sich anscheinend keine Gedanken darüber wie viele Liter Wasser mit einem Zigarettenstummel verseucht werden können.“ Gut 1000 Liter nennt Umweltverband Bund dafür. Dazu koimme, dass zwei Drittel der gerauchten Zigaretten in Deutschland auf dem Boden und in der Natur landen und nicht dort, wo sie hingehören.

Sigrid Weseloh beklagt deshalb, dass es auch in Balve an öffentlichen Orten zu wenige Aschenbecher gebe, der Radweg an der Hönne sei ein Beispiel.

Ein Thema, wozu Hönnetal im Wandel gerne noch einmal mit der Stadtverwaltung ins Gespräch kommen möchte. Auch wenn die Sammelaktion nun offiziell beendet ist bedeutet das keinen Schlussstrich. Man werde selber bei Gelegenheit auch wieder sammeln, berichten wie Mitglieder. Weseloh sieht die Aktion als „Denkanstoß ist für Leute, nicht mehr so viel wegzuschmeißen“.

Man habe während des Sammelns auch immer wieder Menschen angesprochen, erzählen die Mitglieder, mit vorwiegend positiven Reaktionen. Es gab aber auch so manches betretene Gesicht oder ein sichtlich schlechtes Gewissen bei den ertappten Umweltsündern, erzählen Rolf Kruska und Otmar Hermanns. Und man gewann Erkenntnisse über menschliches Rudelverhalten. Sigrid Weseloh: „Wo schon viel liegt, wirft man auch weiteres weg.“ Zum Beispiel rund um Supermärkte oder anderen Gebäude wo sich Mitarbeiter regelmäßig zur Raucherpause versammeln.

Weitere Erkenntnisse: altersmäßig lasse sich keine bestimmte Gruppe an gedankenlosen Rauchern ausmachen. Trotzdem könne man spezielle Gruppen auch über ihre eigenen Kanäle ansprechen, etwa die Besucher des Jugendzentrums besonders sensibilisieren. Noch ein paar Punkte gegen achtlos weggeworfene Kippe: Gut eine halbe Milliarde Euro koste in Deutschland jährlich die Beseitigung dieses Mülls die Städte. Und jetzt mit zunehmend wärmeren Temperaturen kommt die Waldbrandgefahr hinzu.

Wiederverwertung möglich

Der große Sack mit den 20.000 Kippen kommt nun auf Müll. Es gibt mittlerweile aber auch trotz der vielen Gifte darin Wiederverwertungsmöglichkeiten. Eine Kölner Firma stellt etwa aus den Stummeln Sammelbehälter für Zigaretten her. Auch ein Aspekt, mit dem man sich bei Hönnetal im Wandel weiter beschäftigen möchte. Und am liebsten wäre es ihnen, wenn noch mehr Menschen zu sammeln anfangen.

Der Verein klärt darüber hinaus mit Flyern in der Innenstadt auf.

