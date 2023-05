Kirchen-Klau: Auf Beckum folgt Altenaffeln

Beckum/Altenaffeln. Die Polizei meldet den zweiten Diebstahl von Geld aus heimischen Kirchen. Beginnt da eine Serie?

Der Kirchen-Klau geht weiter. Nach dem Diebstahl des Kerzengeldes in Beckums St.-Nikolaus-Kirche folgt ein ähnlicher Fall in Affeln. Das geht aus einer Mitteilung von Polizeisprecher Lorenz Schlotmann hervor. Sie wurde am Donnerstag veröffentlicht.

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 8 und 18 Uhr den Opferstock an der St.-Lambertus-Kirche aufgebrochen. Der Täter erbeutete Münzgeld.

Küster Ralf Schlotmann vom Katholischen Pastoralverbund Balve-Hönnetal sagte im Gespräch mit der Westfalenpost: „Diebstahl aus Opferstöcken lohnt sich nicht. Da ist kaum Geld drin.“

Zeugenhinweise auf die Tat in Altenaffeln können unter Telefon 02392-9399-0 an die Polizeiwache in Werdohl gegeben werden. Zeugen, die zur Aufklärung des Falls in Beckum beitragen können, melden sich bitte bei der Wache in Menden (Telefon 02373-9099-0).

