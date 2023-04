Kirchengemeinden bieten großes Programm rund um Ostern an

Balve. Von Gründonnerstag bis Ostermontag bieten Pastoralverbund und Evangelische Gemeinde volles Programm, darunter ein neues Format.

Ostern naht. Der Katholische Pastoralverbund wie die Evangelische Gemeinde Balve haben für die hohen Festtage viel vorbereitet.

Pastoralverbund

Bereits am Gründonnerstag gibt’s volles Programm im Pastoralverbund: 20 Uhr, „Klassische Liturgie“ bei der Abendmahlsmesse in der Gemeinde Heilige Drei Könige Garbeck sowie in St. Blasius Balve. Aus St. Blasius gibt’s gar einen Livestream. Nach der Messe findet eine Betstunde statt. Langenholthausen lädt um 20 Uhr zur „Jugendliturgie“ bei der Abendmahlsmesse mit anschließender Betstunde ein.

Der Karfreitag stehen im Zeiten von Gebeten und Andachten: 10 Uhr, St. Barbara Mellen; 10 Uhr, St. Blasius Balve; 10.30 Uhr, Seniorenhaus St. Johannes; 11 Uhr, Kinderkreuzweg, Heilige Drei Könige Garbeck; 21 Uhr, Garbeck.

Mit „klassischer Liturgie“ wird der Karfreitag um 15 Uhr in St. Blasius gefeiert – erneut mit Livestream – sowie in Garbeck. Zeitgleich werden Leiden und Sterben Christi in Langenholthausen mit „Jugendliturgie“ gedacht.

Evangelische Gemeinde

Die Evangelische Gemeinde Balve hat gleichfalls ein volles Programm.

Pfarrerin Antje Kastens erklärte: „Neu ist die Idee einer familiengerechten Osternacht am Karsamstag um 19.30 Uhr, die in Abstimmung mit dem Osterfrühgottesdienst in Deilinghofen entstand.“

Doch eines nach dem anderen. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt mit verschiedenen Gottesdiensten ein zum Osterweg.

Bereits am Gründonnerstag, 18 Uhr, findet ein Gottesdienst mit Abendmahlsfeier in der Kirche an der Hönnetalstraße statt.

Am Karfreitag ist die Gemeinde auf 10 Uhr eingeladen zum Gottesdienst mit Abendmahl.

Am Karsamstag startet sie – angeregt durch die neue Kooperation mit der Gemeinde Deilinghofen – ein neues Projekt: Eine Osternachtfeier mit Stationen ab 19.30 Uhr in der und um die Balver Kirche. Presbyterium und Konfirmanden mit ihren Eltern kamen auf diese neue Idee zu einem Familienweg in die Osternacht. Pfarrerin Antje Kastens gestaltet die rund einstündige Osternachtfeier und bittet die Teilnehmerschar, an wetterfeste Kleidung zu denken. Passend zu dem Termin wird am nächsten Morgen, Ostersonntag, für 7 Uhr eingeladen zu einem Ostergottesdienst mit Frühstück in Deilinghofen, den Diakonin Doreen Wahl und Gemeindepädagoge Sven Körber gestalten. Zum anschließenden Frühstück wird herzlich in das Martin-Luther-Haus, Hönnetalstraße 260, Deilinghofen, eingeladen (Anmeldung: Telefon 02372-556366-30).

Am Ostermontag, 9 Uhr, wird im Balver Gemeindehaus an bereits eingedeckten Osterfrühstückstischen in Balve der traditionelle, beleibte Osterfamiliengottesdienst gefeiert. Kaffee und selbst gebackenes Brot duftet schon, wenn die Teilnehmerschar erscheint. Kinder erzählen von dem Osterweg der Kinderbibelwoche. Danach wird mit einem Mitbringbüfett gemeinsam, wie in einer großen Familie, Ostern gefeiert und ausgiebig gefrühstückt. Anmeldung: Telefon 02375- 5579 oder 02375-2434.

Kommunion

„Bei Gott zu Hause“: Unter diesem Motto steht die Erstkommunion am 16. April in Balve an. Weiter geht’s am 23. April in Beckum, 6. Mai in Affeln und an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, in Garbeck.

