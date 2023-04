Kirchstraße in Garbeck wegen Bauarbeiten dicht

Balve/Garbeck. In der Karwoche wird die Kirchstraße in Garbeck gesperrt. Grund sind Bauarbeiten. Was ist vorgesehen?

Die Kirchstraße in Garbeck wird in der ersten Ferienwoche wegen Bauarbeiten für einige Tage gesperrt. Das teilten die Stadt Balve und die ausführende Baufirma Rapp am Donnerstag mit. Ab Montag, 3. April, 7 Uhr, finden in der Kirchstraße im Bereich der Einmündung Frühlinghauser Straße Sanierungsarbeiten im Fahrbahnbereich statt, für die Arbeiten ist eine Vollsperrung der Straße notwendig. Die Vollsperrung dauert bis Mittwoch, 6. April, gegen 16.30 Uhr. In dieser Zeit kann die Straße für jeglichen Fahrzeugverkehr nicht genutzt werden. Für die Behinderungen während dieser Bauphase wird um Verständnis gebeten.

Die Kirchstraße wird nach der verkehrsberuhigten Umgestaltung der Märkischen Straße nach Angaben von Dorfbewohnern und Beschäftigten in Garbeck stärker benutzt als bisher. Außerdem wird sie ohnehin stark von Elterntaxis auf dem Weg zur oder von der Grundschule an der Schulstraße befahren.

Für Rückfragen steht das Bauamt der Stadt Balve unter der Rufnummer 02375-926-154 zur Verfügung.

