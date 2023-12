Kita-Kids schmücken Rickmeier-Christbaum

Garbeck Süßer Lohn für kreative Arbeit: Was Mädchen und Jungen bei Garbecker Unternehmen gemacht haben.

Ab sofort können sich die Mitarbeiter des Garbecker Pumpenspezialisten Rickmeier in ihrer Pause an einem geschmückten Weihnachtsbaum erfreuen. Ermöglicht haben das Kinder des Familienzentrums Heilige Drei Könige, welche im Vorfeld in mühevoller Handarbeit Baumschmuck gebastelt haben.

Weihnachtliche Stimmung zieht bei Rickmeier ein. Foto: Sven Paul

„In diesem Jahr freut es uns sehr, dass wir die Kinder des Familienzentrums Heilige Drei Könige Garbeck erneut dazu gewinnen konnten, für unseren Weihnachtsbaum in der Kantine den passenden Baumschmuck zu basteln“, freute sich Rickmeier-Sprecherin Emelie Mühling. Zwei Tage benötigten die Erzieherinnen und ihre Schützlinge für die Vorbereitung.

Die Kinder wurden für ihre Mühe belohnt. Der Nikolaus hatte bereits im Vorfeld eine Kleinigkeit nach Garbeck geliefert, sodass die Kinder zur Belohnung eine süße Miniaturausgabe des heiligen Mannes nach Hause nehmen durften. So war es geplant. Zu groß war für manche die Verlockung, ein Stück vom Schoko-Nikolaus abzubeißen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve