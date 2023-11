Kitas in Balve: „Die Villa“ stellt sich vor

Balve/Neuenrade Kitas werben um Eltern. „Die Villa“ stellt sich vor, das DRK-Familienzentrum hat‘s schon getan. Was läuft in Garbeck?

Neuenrades Kindergarten-Träger „Die Villa“ bietet künftig auch in Balve Vorschulerziehung an. Nach dem Willen des Rates betreibt das Unternehmen die geplante Kita am Krumpaul. Das Kita-Team stellt seine Pläne am Freitag, 24. November, von 15 bis 17.30 Uhr in der „Villa Türen am Wald“ am Rüterbruch 22 in Neuenrade vor. Vorgesehen sind Führungen durch die Einrichtung. Vorgestellt werden zudem die Pläne für das geplante Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule in Balve. Das Team bittet Interessierte um Anmeldung per Mail: info@villamittendrin.de.

Nina Kersting-Dunker (Mitte links) und Tanja Heidemann (Mitte rechts), die beiden Gründerinnen und Gesellschafterinnen des Neuenrader Kindergartenbetreibers „Die Villa mittendrin gGmbH“ stellten im Hauptausschuss ihre Pläne für die Balver Kita vor. Foto: Alexander Lück / WP

Um Eltern hat auch das Familienzentrum der DRK Kinderwelt in Langenholthausen geworben. Das DRK-Familienzentrum in Langenholthausen veranstaltete dazu einen Tag der offenen Tür und lud interessierte Familien ein, die für das kommende Kindergartenjahr oder auch später einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs suchen. Leiterin Carmen Püttmann sagte der Westfalenpost: „Heute hatten hier alle Eltern einmal dir Möglichkeit, bei uns reinzuschnuppern. Das ist vor allem für Eltern interessant, welche im nächsten Jahr einen Kindergartenplatz für ihre Kinder suchen. Und wir haben sogar noch Plätze für Ü-3-Kinder frei.“ Weitere Informationen: 02375-4400 oder per Mail (kita.balve@drk-kinderwelt.de).

Unterdessen bereiten sich Kinder des Familienzentrums Heilige Drei Könige Garbeck auf die Adventszeit vor. Dabei arbeitet die Einrichtung um Kita-Chefin Insa Schmoll erneut mit dem örtlichen Pumpen-Hersteller Rickmeier zusammen. Firmensprecherin Emelie Mühling freut sich, die Kita dazu gewinnen zu können, „für unseren Weihnachtsbaum in der Kantine den passenden Weihnachtsbaumschmuck zu basteln“. Kindergartenkinder schmücken am Donnerstag, 30. November, den Christbaum.

