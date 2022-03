Kitas: Öffnungszeiten in Balve werden flexibeler

Balve/Lüdenscheid. Der Jugendhilfeausschuss im MK verbessert die Situation von Vorschulkindern. So profitieren Balver Einrichtungen davon.

Im Jugendhilfeausschuss des Märkischen Kreises sind die Weichen für das kommende Kindergartenjahr 2022/23 gestellt worden.

Die Situation in Balve

Die Kindergartenbedarfsplanung für die Stadt Balve sieht laut Tischvorlage des Kreisjugendamtes insgesamt 358 Kindergartenplätze vor. Für die Betreuung unter Dreijähriger in Balve wird eine Versorgungsquote von 34,7 Prozent erreicht – leicht über dem Durchschnitt im Märkischen Kreis.

Unter Vorsitz von Stefan Herbel (CDU) arbeitete sich der Jugendhilfeausschuss des Märkischen Kreises im Lüdenscheider Kreishaus durch ein strammes Abstimmungsprogramm. Mit einer Tischvorlage setzte das Jugendamt den Jugendhilfeausschuss über die Ergebnisse der Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2022/23 in Kenntnis.

Die Situation im Kreis

Insgesamt sind im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes 3496 Kindergartenplätze geplant; davon 675 für U3-Kinder und 2821 für Ü3-Kinder.

Die Zahl der integrativen Betreuungen liegt voraussichtlich bei 114, aufgeteilt in eine U3- und 113 Ü3-Pauschalen.

Im Bereich der Kindertagespflege sind bis zu 120 Kindertagespflegepersonen vorgesehen.

Insgesamt können bis zu 320 weitere U3-Plätze und bis zu 20 weitere Ü3-Plätze zur Verfügung gestellt werden. Für die Betreuung unter Dreijähriger wird im Märkischen Kreis nunmehr eine Versorgungsquote von 34,6 Prozent erreicht.

Die finanzielle Ausstattung

Grünes Licht gab der Jugendhilfeausschuss für die finanzielle Bezuschussung von Angeboten zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten unter anderem bei der Elterninitiative „Kinderkreisel“ in Balve und der kommunalen Kita „Sausebraus“ in Eisborn. Dank der Gesamtfördersumme von 3.883,75 Euro wird die tägliche Öffnung ab 6.45 Uhr ermöglicht. „Der Anteil des Landes beträgt dabei gut 3100 Euro; den Rest steuert der Kreis bei“, sagte Kreis-Sprecherin Ursula Erkens.

Die Bezuschussung des Landes in Höhe von 76.585 Euro für den gesamten Kreis dient der finanziellen Förderung von kind- und bedarfsgerechten, familienunterstützenden Angeboten in der Kindertagesbetreuung. Weitere Förderanträge können von den Kindertageseinrichtungen auch im Laufe des Jahres noch gestellt werden.

Insgesamt stehen Fördermittel des Landes in Höhe von 416.800 Euro zur Verfügung. Der Märkische Kreis stemmt einen Anteil von 25 Prozent. Bald geht ein neues Familienzentrum in Neuenrade an den Start. Der Ausschuss stimmte der Zertifizierung der Sentiris-Kita „Hönnezwerge“ zum Familienzentrum zu. Besonders für Familien mit Zuwanderungshintergrund oder aus sozialschwachen Familien sollen niederschwellig kinder- und familienorientierte Beratungs- und Unterstützungsangebote gebündelt aus einer Hand geschaffen werden. In Planung sind beispielsweise therapeutische Angebote, verschiedene (Bildungs-) Veranstaltungen und das Angebot einer Krabbelgruppe

