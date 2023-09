Klassentreffen: Thomas Münch zeigt moderne Realschule Balve

Balve. Die Zeit der Klassentreffen: Die Realschuljahrgänge 1993 und 2003 feierten in Balve Wiedersehen.

In der Schulzeit entstehen oft Freundschaften fürs Leben. Kein Wunder, dass Klassentreffen ein willkommener Anlass sind, sich wiederzusehen. Gleich zwei Jubiläumsjahrgänge der Realschule Balve haben die Gelegenheit genutzt, in Erinnerungen zu schwelgen - und zu sehen, wie sich Mitschüler von einst verändert haben.

Klassentreffen Realschule Balve 1993 Foto: Katja Rausch

Christina Holzapfel (geb. Zielhofer) und Katja Rausch haben das Treffen des Jahrgangs 1993 organisiert. „Wir freuen uns darauf zu erfahren, wie es jedem von Euch in diesen Jahren so ergangen ist. Es ist Zeit, einander wiederzusehen!“ So hieß es in der Einladung. Die Feier begann nachmittags um 16 Uhr in der Realschule mit einem Sektempfang sowie Kaffee und Kuchen. Konrektor Thomas Münch ließ es sich nicht nehmen, den Absolventen von 1993 zu zeigen, wie die Schule im Lauf der Jahre modernisiert wurde. Mit von der Partie waren auch Lehrerinnen und Lehrer von einst: Gudrun und Heinrich Haarmann sowie Barbara Schulz-Koch, Rudolf Rüden, Karl Eckhard Barkow, Magdalene Schilling-Ellebrecht, Hubertus Wycik und nicht zuletzt Hans Bernd Held.

Abends wurde das Treffen in der Tenne in Balve fortgeführt (mit offenem Ende). Fingerfood gab’s, dazu gute Musik, Spaß und Tanz. Eine Fotobox konnte genutzt werden, um weitere schöne Erinnerungen zu schaffen und sie festzuhalten.

Klassentreffen Realschule Balve Jahrgang 2003 Foto: Jessica Fabry

Ebenfalls getroffen hat sich der Abschlussjahrgang 2003. Ein Orga-Team hatte sich darum gekümmert, die Ehemaligen anzuschreiben und das Treffen zu organisieren. Dabei kursierten auch alte Fotos, die einerseits Erinnerungen weckten und andererseits Anlass zum Schmunzeln gaben.

Klassentreffen Realschule Balve Jahrgang 2003: Aus Kindern werden Leute... Foto: Jessica Fabry

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve