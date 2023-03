Klaus Sauer – ein Leben für die Feuerwehr

Balve. Die Feuerwehr hat zwei verdiente Aktive verabschiedet. Wer in die Ehrenabteilung aufgenommen wurde und wofür ihnen Stadt und Wehr danken.

Große Freude bei der Balver Feuerwehr. Jüngst wurden bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Balve zwei verdiente Kameraden in die Ehrenabteilung überstellt.

Im Rahmen der Agathafeier der Löschgruppe Langenholthausen wechselte Hauptbrandmeister Klaus Sauer nach 43 Jahren aktivem Dienst in die Ehrenabteilung der Feuerwehr Balve. Dem Dorf bleibt er als Ortsvorsteher erhalten.

Dieter Iken (Mitte) hat sich immer wieder Verdienste um die Feuerwehr erworben. Foto: Steffie Friske / WP

Löschgruppenführer Bertram Kleine berichtete in einer kleinen Chronik über die Aktivitäten von Klaus Sauer. So erinnerte er daran, dass Klaus Sauer bereits 1984 das Amt des Löschgruppenführers übernommen hatte und dann von 1995 bis 2009 das Amt des stellvertretenden Löschgruppenführers innehatte.

Nicht unerwähnt blieben auch die zahlreichen Teilnahmen am Kreisleistungsnachweis, insbesondere auch die mehrfache Teilnahme in Österreich beim Leistungsnachweis auf Bundesebene. Zudem überreichte Kleine im Namen der Kameraden der Löschgruppe Langenholthausen ein Abschiedsgeschenk.

Bürgermeister Hubertus Mühling würdigte ebenfalls das Wirken von Klaus Sauer. Er hob ausdrücklich auch die jahrelange Unterstützung von Sauers Ehefrau Hiltrud Sauer heraus, welche zum Dank einen großen Blumenstrauß vom Stadtoberhaupt erhielt.

Frank Busche als Leiter der Feuerwehr schloss sich den Dankesworten an. Er überreichte Klaus Sauer neben der Überstellungsurkunde auch die blau-silberne Kordel als äußeres Erkennungszeichen der Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Balve. Er wünschte Klaus und Hiltrud Sauer für die Zukunft alles Gute und eine schöne Zeit in der Ehrenabteilung der Feuerwehr Balve.

Taschenuhr für Dieter Iken

Ähnlich in Garbeck. Unterbrandmeister Dieter Iken wurde für langjährigen Einsatz geehrt. Nach etwas mehr als 45 Jahren aktivem Dienst im Löschzug Garbeck wurde auch er – auf eigenen Wunsch – in die Ehrenabteilung der Feuerwehr Balve eingereiht. Hier war es Zugführer Frank Severin, welcher über die Aktivitäten von Iken in den vergangenen 45 Jahren berichtete. Besonders stellte Severin die mehr als 20-jährige Tätigkeit als Kassierer für den Löschzug Garbeck von Dieter Iken heraus. Ferner war Iken jahrelang der hauptverantwortliche Gerätewart nicht nur für den Löschzug Garbeck. Aber auch die 32-malige Teilnahme am Kreisleistungsnachweis bleib hier nicht unerwähnt. Severin überreichte Iken als Erinnerung zu dessen großer Freude dazu sein Original-Nachweisheft.

Ortsvorsteher Christoph Haarmann, welcher stellvertretend für den erkrankten Bürgermeister Mühling an der Feierstunde teilnahm, würdigte ebenso das Wirken von Dieter Iken und wie das von seiner Ehefrau Angelika, welche ihm jahrelang den Rücken frei hielt. Als Dank wurde auch ihr im Namen der Stadt Balve ein Blumenstrauß von „Immel“ Haarmann überreicht. All den Dankesworten schloss sich schließlich Frank Busche als Leiter der Feuerwehr gerne an. Auch Dieter Iken erhielt aus den Händen von Frank Busche die offizielle Überstellungsurkunde und die blau-silberne Kordel der Ehrenabteilung.

Der ebenfalls anwesende Obmann der Ehrenabteilung, Winfried Reinken, begrüßte Dieter und Angelika Iken in der Ehrenabteilung. Aus den Reihen der Kameraden des Löschzugs Garbeck erhielt Iken zudem dann noch ein besonderes Abschiedsgeschenk in Form einer Taschenuhr. Diese Uhr erhalten alle Garbecker Kameraden, welche in die Ehrenabteilung überstellt werden. Anschließend verbrachten alle noch ein paar gesellige Stunden im Gerätehaus Garbeck und ließen die vergangenen Jahre Revue passieren. Zeit spielte dabei keine Rolle.

