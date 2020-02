Kinderkarneval in der rappelvollen Schützenhalle Eisborn: Für Unterhaltung sorgte Zauberin Trini.

Kleine Jecken feiern in Mellen und Eisborn ganz groß

Mellen/Eisborn. Hin und jeck: Balves kleine Narren feierten in Mellen und Eisborn. Die Organisator(inn)en waren für Überraschungen gut.

Ob Prinzessin oder Pirat – Kinder im Stadtgebiet sind hin und jeck. Gefeiert wurde in Mellen und in Eisborn.

Kinderkarneval in der rappelvollen Schützenhalle Eisborn sorgt für Glanz in den Augen. Foto: jürgen overkott / WP

Samstagnachmittag in Mellen. „Normalerweise findet das Karnevalssingen, wie anderenorts, an Weiberfastnacht statt,“ erklärte Hauptorganisatorin Annika Müller-Wulf, doch dieses Jahr erhofften sich die Veranstalter durch den Wechsel auf den Samstag, dass die Kinder zum einen mehr Menschen zu Hause antreffen würden, und zum anderen war es auch für die meisten Mütter und Väter so leichter, Beruf und Familie zu vereinen. „Wir wollten einfach etwas Neues ausprobieren.“

Der Versuch gelangt. 46 kleine Jecken und deren Eltern, darunter viele Väter, nahmen am Mellener Kinderkarnevalssingen teil. „Gerade für uns Väter ist es schön, da wir sonst nicht mitgehen können,“ so Manuel Hermanns.

Das Jahr wurde das Singen von jungen Müttern der Kfd, der Krabbelgruppe Mellen sowie weiteren ehrenamtlichen Helfer(inne)n aus dem Dorf organisiert. Seit Jahren schon ist es Tradition, dass die Kinder in kleineren Gruppen aufgeteilt, das gesamte Dorf mit ihrem „Lütke, Lütke, Fastnacht“ erfreuen und der Ertrag aller Teilnehmer zum Schluss im Pfarrheim gerecht auf alle Kinder aufgeteilt wird. Dort gab es für Kinder und Erwachsene Kuchen. Obendrein hatten die Kleinen Spaß an der Kinderdisco.

Hin und jeck: Kinderkarneval in Mellen Foto: Victoria Croonen / KFD Mellen

Rosenmontag in Eisborn. Die Schützenhalle war rappelvoll, 200 große Narren und kleine Jecken. Zauberin Trini aus Dortmund zog das Publikum in ihren Bann. Heike Winkler, Wilhelm Spiekermann und Thomas Stock von der Dorfgemeinschaft Eisborn hatten zum sechsten Mal ein buntes Programm organisiert, passend zu den bunten Kostümen der kleinen Karnevalisten. Die fantasievollen Verkleidungen wurden prämiert: Luis und Carolin bei den ganz Kleinen, Bastian und Theresa bei den Vorschulkindern sowie Jacob und Dafina bei den Grundschulkindern.

Feiern macht bekanntlich hungrif und durstig. Damen der Dorfvereine hatten bestens vorgesorgt.