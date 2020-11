Beckum. Ein Mann stürzt in Balve beim Klettern in die Tiefe. Er verletzt sich schwer. Mehr als 100 Rettungskräfte und ein Hubschrauber im Einsatz.

Ein circa 30 Jahre alter Mann ist am Samstagabend beim Klettern abgestürzt und wurde schwer verletzt. Im alten Steinbruch Busche in Balve-Beckum fiel er rund drei bis fünf Meter in Tiefe, bestätigt Feuerwehrsprecher Oliver Prior, der beim Einsatz vor Ort war, auf Nachfrage der Westfalenpost. Neben der Feuerwehr waren auch die Bundeswehr, THW und Höhenretter im Einsatz. Insgesamt waren mehr als 100 Rettungskräfte vor Ort. Der Einsatz dauerte circa vier Stunden.

30 Zentimeter breiter Spalt

Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte der Mann am Samstagabend in kompletter Dunkelheit beim Klettern in die Tiefe. „Er ist so unglücklich aufgekommen, dass er sich nicht mehr bewegen konnte“, sagt Prior. Der ganze Steinbruch sei dunkel gewesen, es war ein gefährlicher Einsatz für die Rettungskräfte. Denn dort, wo der Kletterer abstürzte, war der Spalt teils nur 30 Zentimeter breit. Zunächst musste das gesamte Gebiet ausgeleuchtet werden, dann kamen Höhenretter und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Verletzte wurde von zwei Höhenrettern unten gesichert und dann mit einer Trage und einer Seilbinde in den Hubschrauber transportiert, erklärt Oliver Prior weiter.

Der Feuerwehrsprecher betont, dass diese Rettungsaktion nur aufgrund der „tollen Zusammenarbeit“ zwischen den verschiedenen Einheiten so gut funktionieren konnte.