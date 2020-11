Klettern im Hönnetal: Sport mit hohem Risiko

Der Absturz eines Kletterers im Beckumer Steinbruch sorgt für Nachhall. Der Verletzte hatte nach Angaben des Kalk-Herstellers Lhoist eine Sondererlaubnis, das Gelände zu betreten. Dennoch stellt sich die Frage: Was dürfen Kletterer im Hönnetal?

Offiziell darf seit 2012 im gesamten Hönnetal eigentlich niemand mehr klettern. Es sei denn, eine besondere Genehmigung liegt vor und ein eigens dafür vorgesehenes Areal ist zum Klettern hergerichtet.

Ein 34 Jahre alter Mann stürzt am Samstag, 7. November, im alten Steinbruch Busche in Beckum in die Tiefe: schwer verletzt. Foto: Feuerwehr Balve

„In Nordrhein-Westfalen draußen zu klettern ist generell eine ziemlich problematische Angelegenheit, denn die Möglichkeiten, die Kletterer noch vor 20 oder 30 Jahren vorfanden, gibt es durchweg nicht mehr“, erklärte Thomas Bucher, Sprecher des Deutschen Alpenvereins (DAV), auf Anfrage der Westfalenpost. Das liege nicht etwa daran, dass nicht mehr genügend geeignete Felsmassive vorhanden wären, sondern an politischen Entscheidungen bezüglich des Natur- und Landschaftschutzes.

Neben Indoor-Kletterhallen stehen laut Bucher den Sportlern in freier Natur hauptsächlich Steinbrüche zur Verfügung, die aber zuvor aufwendig dafür hergerichtet werden müssen. Wie der DAV-Sprecher weiter sagte, sei die Umrüstung von Steinbrüchen zu Gunsten von Kletterern nicht nur verhältnismäßig kostenintensiv, sondern dauere oftmals auch mehrere Jahre.

Ausgewiesene Klettergebiete unter freiem Himmel finden sich trotzdem in der Region einige. Beispielsweise das Klettergebiet Hillenberg in Warstein, der Untere Elberskamp und die Borghauser Wand in Finnentrop,der Wittener Steinbruch Imberg, der Kapplerstein zwischen Schmallenberg und Bad Berleburg. Weiterhin stehen Klettersportler die Areale Scharpenbeul am Listersee, Am Bähnchen in Bestwig, der Wennefels bei Eslohe und der Steinschab bei Hallenberg zur Verfügung.

Im direkten Umkreis von Balve finden Kletterer zudem auch die Lenneplatte in Werdohl vor.

Anders als bei Indoor-Kletterwänden oder künstlich angelegten Wänden, bestehe laut Bucher aber an Steinbruchwänden auch die Gefahr, dass sich Gestein lösen könne.

Meist führen Fehler zu Unfällen

Wie sollten Hobby-Sportler ausgestattet sein, wenn sie in eine Wand gehen? Ohne Helm sollte daher niemand eine Tour unternehmen. „Das Thema Sicherheit beim Klettern ist recht komplex, da Haftungsfragen dabei immer eine große Rolle spielen“, erklärt auch Sebastian Balaresque, Vorsitzender des Landesverbandes NRW des Deutschen Alpenvereins.

Gerade das Klettern am Naturfels, der eben nicht genormt wäre, verlange Kletterern in Sachen Schutzausrüstung und -maßnahmen einiges ab. Was an Vorkehrungen beim Unfall- und Absturzschutz geleistet werden muss, ist umfangreich und kann daher auch nicht einfach von Laien oder technisch geringfügig ausgestatteten Klettersportlern geleistet werden, wie der Landesverbandsvorsitzende darstellt. Sowohl die Qualität der Ausbildung, hinreichende Erfahrung des Kletterers und die richtige Ausstattung von Seilen, Karabinern und Sicherungsautomaten seien entscheidende Faktoren, wenn eine Wand genommen werden wollte.

Weniger die verwendete Technik, sondern mehrheitlich menschliches Versagen führten im Sportkletterbereich zu Unfällen, wie man beim Alpenverein anmerkt.

Der in Beckum abgestürzte 34-Jährige aus Völklingen, Saarland, ist inzwischen vernehmungsfähig. „Er hat sich nicht so schwer verletzt wie anfangs vermutet“, sagte Polizeisprecher Christof Hüls auf Anfrage der Westfalenpost, „es deutet nichts auf ein schuldhaftes Verhalten hin.“