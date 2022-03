Blaulichter eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr Gladbeck am Freitag, 18. Februar 2022. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Einsatzbericht Knall am Hüttenpfad: Balver Wehr rückt zu Kaminbrand aus

Balve. Erst hören Waldarbeiter einen Knall, dann sehen sie am Hüttenpfad Flammen aus dem Kamin eines Einfamilienhauses schlagen.

Gegen 10.30 Uhr musste die Feuerwehr Balve zu einem Kaminbrand in einem Haus am Hüttenpfad ausrücken. Waldarbeiter hatten einen Knall gehört – offenbar von einer Verpuffung – und Flammen aus dem Kamin schlagen sehen.

Als die alarmierten Einsatzkräfte der Löschgruppen Mellen und Balve sowie der Einsatzführungsdienst eintrafen, hatte sich die zunächst dramatisch wirkende Lage wieder etwas beruhigt. „Zwar war das Dachgeschoss verraucht, aber es brannte nur noch im Kamin“, erklärte Feuerwehr-Sprecherin Yvonne Schäfer auf WP-Anfrage. Der Schlot, in dem sich Rußeinlagen gebildet hatten, wurde durch die Feuerwehr gekehrt, die Einsatzstelle dem Schornsteinfeger übergeben. Um 11.55 Uhr konnten die Wehrleute wieder einrücken.

Ein Schornstein- oder ein Kaminbrand entsteht, wenn sich im Schornstein abgelagerter Ruß aus unvollständiger Verbrennung oder kondensierter Holzteer entzünden. Bei solch einem Brand können Temperaturen bis zu 1200 Grad Celsius im Schornsteinzug auftreten. Deshalb kann ein Schornsteinbrand meist nicht mit Wasser gelöscht werden. Es besteht die Gefahr, dass umliegende Wände so stark erhitzt werden, dass angrenzendes Mobiliar in Brand gerät. Und: Bei unsachgemäßen Löschversuchen mit Wasser können erhebliche Verletzungen durch Verbrühung sowie Sachschäden auftreten. Wenn der Abzug nicht mehr gegeben ist, besteht in den Wohnräumen zudem die Gefahr einer Rauchgasvergiftung.

