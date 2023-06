König Alexander Grote: So war die Sache mit Papa Charly

Langenholthausen. Alexander Grote folgte Papa Charly als Langenholthausens Schützenkönig genau 20 Jahre später. Wie der Junior die Sache sieht.

Langenholthausens tolle Tage brechen an. Am Samstag geht es los, und damit nähert sich die Regentschaft von Alexander Grote und Norina Levermann Höhepunkt und Abschluss. So blicken die beiden ganz persönlich zurück und voraus.

Die Sache mit dem Jubiläum

Ein bisschen Planung, aber noch viel mehr Spontaneität: Das war die Mischung, die sich für das Langenholthauser Königspaar letztlich als genau die richtige herausstellte. In den Vor-Pandemie-Zeiten hatte Alexander Grote schon viermal mit unter der Vogelstange gestanden, als es so richtig heiß und ernst wurde – und der hölzerne Vogel immer kleiner. So war’s dann auch voriges Jahr am Montag beim Schützenfest-Neustart wieder. Und doch war es gar kein langgehegter Plan, sondern eine spontane Entscheidung.

„Man hat jedes Mal dieses Kribbeln im Bauch“, erinnert sich Alexander Grote nun auch an die Vogelschießen vor Corona zurück. „Aber das ist nicht zu vergleichen damit, wenn man den Vogel mit dem letzten Schuss wirklich abgeschossen hat.“ Und dieses Glück ereilte ihm dann ja schließlich. Die Aktion war doch so spontan, dass ihm das durchaus bedeutsame Datum erst später bewusst wurde, als ihm Papa Charly Grote unter der Vogelstange als einer der ersten gratulierte: 20 Jahre war da genau die Regentschaft von Charly und Monika Grote her. „Das genaue Datum hatte ich beim Schießen gar nicht im Kopf“, sagt der Filius.

Machtwechsel 2022: Alexander Grote folgt Karsten Bartsch als Langenholthausens Schützenkönigin. Foto: Sven Paul / WP

Das Königsjahr von Alexander Grote und Norina Levermann geht seinem Höhepunkt und Abschluss entgegen, wenn die Langenholthauser Schützenfamilie ab Samstagnachmittag zu ihrem dreitägigen Fest zusammenkommt. Da ist es auch Zeit für den Regenten zurückzublicken.

Durchaus schnell sei dieses Jahr nun zu Ende nun vorbei gegangen. „Aber wir haben jeden Augenblick genossen.“ Und dafür möchte er zunächst seiner Königin und Lebensgefährtin danken, die in diese Rolle vergangenes Jahr auch ein Stück spontan hineingeschlüpft ist.

Der Montag nach dem finalen Schuss, so Grote weiter, das sei zunächst wie ein Tunnel gewesen. Zu realisieren, was passiert ist, habe ein wenig gedauert. „Dann aber konnten wir den Tag immer mehr genießen.“ Auch dank des Vorstandes der Bruderschaft und dessen Frauen, die alle auch in den folgenden Monaten alles dafür getan haben, dass sich das Königspaar wohl gefühlt habe und die Zeit einfach habe genießen können, unterstreicht Alexander Grote.

Durch die Mitarbeit im Vorstand der Bruderschaft St. Johannes habe er mitbekommen, wie viel Arbeit hinter den Kulissen nötig sei, das Vereinsleben zu gestalten, die Halle zu erhalten und letztlich das Schützenfest als stimmungsvollen Höhepunkt des Jahres zu feiern.

Der scheidende Regent denkt gerne zurück an die anderen Schützenfest, die man mit dem Hofstaat in Balve und Umgebung besuchte, an den Königsball in Affeln oder den Vorstandsausflug nach Solingen, an alle die Kontakte und neue Bekanntschaften die man knüpfen konnte.

Alexander Grote beim Schützenfest Langenholthausen: der goldene Schuss Foto: Sven Paul / WP

Bleibt zum Schluss auch noch ein genauso herzliches Dankeschön an die Familien der beiden Regenten, die dieses Jahr auch so erst ermöglicht hätten, genauso wie der fantastische Hofstaat, von denen viele auch spontan am letztjährigen Montag Ja gesagt hätten zu diesem Entschluss.

Die Vorfreude aufs Wochenende ist nun riesig, auf die Festmusik und auf ausgelassene und friedliche Tage. „Wir hoffen einfach, sehr viele glückliche Menschen in L.A. begrüßen zu können“, sagt Grote. Auf dass dann am Montag ein genauso überwältigter neuer König unter Vogelstange stehen möge.

