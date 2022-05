TREFFPUNKT König-Fabry in Beckum schließt: So geht es weiter

Beckum. König-Fabry dreht Ende Mai in Beckum den Zapfhahn doch. Doch Ortsvorsteher Georg Wortmann und die Vereine haben einen Plan.

Dorf und Gasthof – sie gehörten zusammen wie die Berge zum Sauerland. Beckums Vereine tagten bei König-Fabry an der Arnsberger Straße, Familienfeiern kamen dazu, Taufe, Kommunion, Hochzeit. Umgekehrt spielte die Gastwirtsfamilie eine wichtige Rolle im Dorf. Thomas Fabry regierte einst als Schützenkönig. Die Goldene Hochzeit seiner Eltern galt als gesellschaftliches Ereignis. Das ist bald Geschichte. König-Fabry dreht Ende Mai den Zapfhahn hoch. Es gibt nur noch Catering. Doch Ortsvorsteher Georg Wortmann und die Vereine haben einen Plan.

Königspaar Simone und Thomas König Foto: Claudia Heinemann / WP

Bei bestem Biergartenwetter erläuterten Georg Wortmann sowie Thomas Bianga von Musikverein, Fabian Henze von den Schützen, David Bathe vom Sportverein und Lukas Busche von der Löschgruppe Hönnetal ihren Plan. Was zunächst vage Idee war, wird bald Wirklichkeit. Beckum soll eine Ehrenamtskneipe erhalten. Damit soll das Dorf weiterhin einen Treffpunkt haben, der gesellschaftliches Leben jenseits von Vereinsaktivitäten möglich macht.

Georg Wortmann und die Vereinsvertreter haben erste Ideen auf einem Flyer zusammengefasst. Vorgesehen ist, das doppelseitig bedruckte Flugblatt im Dorf zu verteilen. Nach bisherigen Plänen soll die Ehrenamtskneipe zwei Mal pro Monat öffnen. Termine, Örtlichkeiten und Organisation wechseln. Die Einnahmen sollen den Vereinen zu gehen. Die Idee: Die Erlöse bleiben im Dorf; sie stärken die Vereinsarbeit.

Dorfversammlung am 9. Juni

Termine für das zweite Halbjahr stehen bereits. Der Sportverein macht den Auftakt am Freitag, 24. Juni. Die Hinsel-Bar lockt bei Sommerwetter mit einem großen Außengelände. Der Jahresabschluss findet am 30. Dezember im Musikheim statt. „Dann machen wir Inventur“, meinte Fabian Henze lachend mit Vorfreude auf eines langes Wochenende.

Wie das Programm letztlich aussieht, hängt davon ab, wie groß die Helferschar der örtlichen Vereine ausfällt.

Fakt ist: Über die Ehrenamtskneipe wird in der Dorfversammlung am Donnerstag, 9. Juni, 19 Uhr, gesprochen. Der Tagungsort steht noch nicht fest. Sobald die Entscheidung fällt, wird sie in der Westfalenpost bekannt gegeben.

Anmeldungen nimmt Ortsvorsteher Georg Wortmann ab sofort entgegen – bis Sonntag, 29. Mai. Die Adresse für Dorf-Mails lautet info@beckum-sauerland.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve