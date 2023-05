König „Schlotti“ bittet zum St. Johannesplatz: Was geht ab?

Balve. König „Schlotti“ bittet zum St. Johannesplatz in Balve. Am 27. Mai wird wieder gefeiert. Was geht ab?

Die Vierte der Balver Schützen ist wieder in Feierlaune. Am Samstag, 27. Mai, ist wieder große Party angesagt, denn die 4. Kompanie der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Balve lädt zu ihrem traditionellen Feuer’n’Abend ein. Rund um dem Johannesplatz neben der Bücherei wird DJ Servic Luis die Besucher mit flotter Musik ab 19 Uhr einheizen.

Wood’n’Tons sorgten mit akustischer Musik für Unterhaltung (Archiv). Foto: Sven Paul / WP

So wie Kompanieführer und Schützenkönig Ralf Schlotmann berichtete, wird auch ein Dudelsackspieler die Besucher in den Bann ziehen. Neben kalten Getränken am Bierstand und an der Cocktailbar ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt, es gibt wieder Spezialitäten vom Grill.

