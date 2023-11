Kollision in Herdringen mit Verletztem - Balver beteiligt

Balve/Herdringen Schwerer Unfall in Herdringen. Zwei Autos prallten vor einem Supermarkt zusammen. Ein 38-Jähriger musste ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall im Arnsberger Ortsteil Herdringen ist ein 38-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war sein Fahrzeug mit dem Auto eines 21-jährigen Balvers zusammengestoßen.

Am Donnerstagmittag kam es demnach gegen 12.30 Uhr zu dem Unfall. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge in Höhe eines Supermarktes an der Kreuzstraße zusammen. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat den Fall übernommen.

