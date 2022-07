Kolping Balve: „Wüsitri“ trotzt grauem Gewölk

Wüsitri der Kolpingsfamilie Balve am SGV-Wanderheim

Balve. Lange sprach alles gegen das „Wüsitri“ der Balver Kolpingsfamilie am SGV-Heim. Doch dann kam die Wende.

Sie haben gehofft und gebangt. Am Ende wurden die Mitglieder der Kolpingsfamilie Balve um Bernward Midderhoff und Engelbert Falke belohnt. Das graue Gewölk verzog sich am Montagabend, und dem traditionellen „Wüsitri“ am SGV-Wanderheim stand nichts mehr im Wege. Eine rund 50-köpfige Teilnehmerschar genoss gemeinsam Würstchen, Singen, Trinken.

Wüsitri der Kolpingsfamilie Balve am SGV-Wanderheim Foto: jürgen overkott / WP

Normalerweise stemmt das Kolpingforum ein anspruchsvolles Vortragsprogramm zu kirchlichen und weltlichen Themen – ein Programm, das auch der VHS Ehre machen würde. „Wüsitri“ bietet Kontrastprogramm: eine lockere Runde, Spaß steht im Vordergrund.

Alfred und Monika Schraven organisierten den Treff, Maria und Alois Hoffmann kümmerten sich, wie gewohnt, um Liederhefte und Gitarren-Begleitung, und Hüttenwart Franjo Sucevic war als Grillmeister im Einsatz. Der ehemalige Bundeswehr-Soldat gilt als begeisterter Hobbykoch.

„Wüsitri“ hat eine lange Tradition, wie sich Bernward Midderhoff im Gespräch mit der Westfalenpost erinnerte: „Das ist zu Zeiten des BDKJ entstanden.“ Den katholischen Jugendverband gibt es in Balve schon lange nicht mehr. Geblieben ist die Tradition: Liedgut aus „Mundorgel“ und „Klingemund“, das heimatbezogene Erbe des Balver Komponisten Theodor Pröpper lebt beim „Wüsitri“ weiter.

Weiter leben soll auch die Kolpingsfamilie, die immerhin 180 Mitglieder zählt. „Wir hatten“, stellt sich Bernward Midderhoff fest, „vor Corona auch mal 220.“ Der Verband wünscht sich Verjüngung. Daher will er Mitgliedern unter 27 Jahren eine Beitragsvergünstigung gewähren. Ältere Mitglieder indes sollen mehr zahlen. Der Verband befindet darüber bei seiner Jahreshauptversammlung am 19. August .

