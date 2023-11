Kolping holt Kathrin Heinrichs - Tickets ab Montag

Balve Bestseller-Autorin Kathrin Heinrichs kehrt in ihre Heimatstadt zurück. Alle Details hier.

„Runter vom Sofa!“: So lautet das Motto des munteren Lesemix‘ mit Kathrin Heinrichs. Die aus Langenholthausen stammende Bestseller-Autorin kommt zurück in ihre Heimatstadt. Kolping macht‘s möglich.

Vorständler Bernward Midderhoff teilt mit: „Wer sie einmal bei einem Auftritt in ihrer alten Heimat erlebt hat, weiß es längst: Wenn Krimiautorin Kathrin Heinrichs zu einer Lesung erscheint, erwartet die Zuschauer viel mehr als eine Lesung. Die Mendenerin trägt so lebendig vor, dass man denkt, man würde einem Hörspiel lauschen – und unterhält zwischen den Lesehäppchen mit kabarettistischen Plaudereien. Am Freitag, 16. Februar, 2024, tritt Kathrin Heinrichs auf Einladung des Kolpingforums im St. Blasius-Pfarrheim in Balve auf. In ihrem Programm ,Runter vom Sofa‘ präsentiert sie eine ganze Bandbreite von Emotionen. Wenn die neue Freundin nicht mit dem auf die Couch sabbernden Labrador harmoniert und ein Silberhochzeitspaar auf Anraten des Paartherapeuten einen Zelturlaub am Sorpesee plant, ist das zum Totlachen. Kathrin Heinrichs bringt nun mal mit ihrem messerscharfen Witz jedes Publikum zum Toben.

Nahbar: Bestseller-Autorin Kathrin Heinrichs Foto: WP

Aber sie kann auch anders: Für ihren Kurzkrimi ,Freier Fall‘ erhielt die Mendenerin im vergangenen Jahr den renommierten Glauser-Preis in der Kategorie ,Bester deutschsprachiger Kurzkrimi‘. Die berührende Geschichte um einen Vater, der seine Tochter durch heruntergeworfene Gegenstände an der A 46 verliert, geht gerade im Live-Vortrag enorm unter die Haut.“

Karten für den Abend mit Kathrin Heinrichs sind ab Montag, 27. November, erhältlich in den Bäckereien Tillmann (Café Kaiserliches Postamt) und Grote (City Café), beide in Balve an der Hauptstraße.

