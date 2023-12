Kolping: Politik braucht starke Frauen - auch in Balve

Balve Kolping mit prallem Programm. Zum Start geht‘s um starke Frauen in der Politik. Auch Balve könnte mehr von ihnen gebrauchen.

Bernward Midderhoff hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Gemeinsam organisiert er mit Christoph Grewe gleich mehrere Veranstaltungen der Balver Kolpingsfamilie. „Für uns“, sagte Bernward Midderhoff im Gespräch mit der Westfalenpost, „ist gerade Hochsaison“. Die Rahmendaten der meisten Veranstaltungen stehen. Doch bei einem Highlight sind noch ein paar Fragen zu klären.

Geklärt ist der Termin für die nächste Veranstaltung des Kolpingforums. Sie findet nicht, wie gewohnt, an einem Montag, sondern erst am Dienstag statt, am 21. November. Um 19.30 Uhr geht es im St.-Blasius-Pfarrheim um das Thema: „Starke Frauen - starke Worte“. Professorin Ursula Männle kommt. Sie war Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete und obendrein Staatsministerin. Die ehemalige Chefin der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung zeigt den Film „Die Unbeugsamen“ mit anschließender Diskussion. Dieser Film von Grimme-Preis-Träger Torsten Körner erzählt die Geschichte der Politikerinnen in der jungen Bundesrepublik, die in einem frauenfeindlichen politischen Establishment darum kämpfen, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Der Film zeigt ein spannendes Porträt der unbeugsamen Frauen, die neue Ansichten und Debatten in die Politik trugen und massiven männlichen Abwehrreaktionen, von platten Vorurteilen bis zu offener Verhöhnung, konfrontiert waren. Regisseur Torsten Körner hat mit vielen dieser Politikerinnen über die Zeit gesprochen – auch mit Ursula Männle. „Also großes politisches Kino!“, heißt es in einer Kolping-Mitteilung.

St. Blasius Balve: Rudolf Rath ist der dienstälteste Nikolaus im Hönnetal. Inzwischen hat er sein Amt aufgegeben. Foto: Kolping Balve / Balve

Bernward Midderhoff zieht eine Linie von der Bundespolitik zur Kommunalpolitik. Im Stadtparlament ist der Frauenanteil parteiübergreifend übersichtlich. „Klar, wünscht man sich einen größeren Frauenanteil“, sagte er. Kolping habe den Wandel vom reinen Männerverein zu einem Verband geschafft, in dem Männer und Frauen auf Mitglieder- wie auf Vorstandsebene gleichberechtigt vertreten sind. „Das haben wir auch in unserer Satzung stehen“, fügte Bernward Midderhoff hinzu.

Zu der Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Mediendienst Bildpunkt stattfindet, sind, wie üblich, alle Interessierten eingeladen. Mal sehen, wie sich die Diskussion nach dem Film entwickelt.

Am Samstag, 25. November, steht der Kolpinggedenktag an. Zum Beginn findet eine Vorabendmesse um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Blasius in Balve statt. Anschließend folgen gemütliche Stunden im Pfarrheim. Auf dem Programm stehen Jubilar-Ehrungen.

Als offene Veranstaltung ist das traditionelle Singen im Advent beim Kolpingforum am Montag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr ins St. Blasius-Pfarrheim gedacht - bei Glühwein und Gebäck. „Unter der Leitung unseres Organisten Maximilian Wolf singen wir bekannte und weniger bekannte Adventslieder. Dazu hören wir weihnachtliche Geschichten und Gedichte“, heißt es. Der Kolping-Vorstand bittet Interessierte eigene Glühwein-Becher mitzubringen.

Bei einem weiteren Höhepunkt des Brauchtums steht ein Wechsel an. Kolping muss beim Nikolausgang am Samstag, 9. Dezember, 15 Uhr, durch die Gemeinde auf Rudolf Rath verzichten. Der ehemalige Sozialarbeiter und nach wie vor aktive Pfarrarchivar hat, altersbedingt, sein Amt als Nikolaus abgegeben. Zugleich hat das Interesse an Hausbesuch durch den mildtätigen Mann mit der Bischofsmütze zugenommen. Kurzum: Kolping braucht mehrere Männer mit weißem Rauschebart. Der Verein hofft auf Personal aus den eigenen Reihen. Der Nikolaus-Event beginnt mit einer Andacht in der Pfarrkirche.

Adventssingen der Kolpingsfamilie Balve Foto: Peter Müller / WP

Und damit nicht genug. Die Kolpingsfamilie plant eine weitere Veranstaltung mit der aus Langenholthausen stammenden Autorin Kathrin Heinrichs. Der Termin ist noch geheime Kommandosache. Bernward Midderhoff deutete aber an, in Kürze Termine für Lesung und Vorverkauf zu nennen.

Kurzum: Die Kolpingsfamilie ist auch ohne Person an der Spitze handlungsfähig. Vor kurzem gab Langzeit-Vorsitzender Bernward Midderhoff sein Amt auf. Seine Nachfolge ist bisher ungeklärt. Wichtig ist, dass die derzeitige Situation vereinsrechtlich zulässig ist – und der Laden läuft.

