Kolpingforum Balve: Bernward Lösse sieht Zukunft für Wald

Balve/Garbeck. Der Garbecker Wald-Experte Bernward Lösse macht beim Kolpingforum Balve Mut: Für den Forst hat er eine Antwort auf den Klimawandel.

Der Klimawandel und seine Folgen für den heimischen Wald beschäftigt auch das Kolpingforum. Am Montag, 10. Oktober, 19.30 Uhr, haben Engelbert Falke & Co. den Experten aus dem Hönnetal ins Pfarrheim St. Blasius eingeladen: den Garbecker Diplom-Agraringenieur und Waldbauern Bernward Lösse. Sein Vortrag steht unter dem Motto „Stirbt der „Wald?“

Er hatte bereits der Balver CDU-Fraktion vor kurzem vor Ort gezeigt, wie die Situation im heimischen Forst aussieht und was seiner Meinung nach dagegen zu tun ist.

Waldführung in Garbeck: Bernward Lösse erklärt der Kolpingsfamilie Garbeck Busch und Baum. Foto: Fabian Paffendorf / WP

Fraktionsvorsitzender Alexander Schulte fasste damals seine Erkenntnisse zusammen: Weit mehr als 400 Hektar Borkenkäferbrachen gilt es jetzt in Balve wieder zu bewalden. Das ist fast genau so viel wie nach Kyrill, der im Januar 2007 über das Stadtgebiet fegte und für Verwüstung im Wald sorgte. Die wichtigste Art der Vorbeugung ist eine naturnahe und den natürlichen Bedingungen angepasste Waldwirtschaft.

„Naturnah“ bedeutet vor allem eine Baumartenwahl die sich an den natürlichen Gegebenheiten vor Ort orientiert. Auch das Anpflanzen von nicht heimischen Laub- und Nadelbaumarten wie Atlaszeder, Küstentanne, Westliche Hemlocktanne oder Orientbuche ist etwas, auf das der Förster setzt. Alle diese Arten wachsen hierzulande bislang nur in geringem Umfang und teils auch nur als Straßen- und Parkbäume. Dennoch bieten sie großes Potenzial: Diese Baumarten liefern in ihren jeweiligen Ursprungsländern, die klimatisch betrachtet mit Deutschland vergleichbar sind, ein hochwertiges und in der Industrie nachgefragtes Holz. Der Garbecker Waldbesitzer Bernward Lösse etwa hat schon früh auf den Anbau nicht heimischer Baumarten gesetzt und mit der Anpflanzung in seinem Revier die Eigenschaften des Baumes genauestens analysiert.

+++ BUCHAUTOR BERNWARD LÖSSE ZUR ZUKUNFT DES WALDES +++

Bernward Lösse setzt auf Vielfalt im Wald. Foto: Jürgen Overkott / WP

„Naturnah“ bedeutet auch den Verzicht auf Kahlschläge und die Nutzung der natürlich angesamten jungen Bäume. Ein weiterer Aspekt ist die Förderung der biologischen Vielfalt beispielsweise durch das Belassen absterbender und abgestorbener Bäume im Wald. Natürliche Gegenspieler der Borkenkäfer wie Spechte werden so gefördert und Borkenkäfer selbst finden schlechtere Verbreitungsmöglichkeiten als in gleichaltrigen Monokulturen. Mittel- bis langfristig entwickeln sich so struktur- und artenreiche Mischwälder.

Das Kolpingforum und Referent Bernward Lösse freuen sich nach dem Vortrag auf eine angeregte Diskussion.

Bernward Lösse war ein wichtiger Gesprächspartner des Mendener Buchautors Andreas Kersting. Der Titel heißt „Der Wald stirbt nicht“. Informationen dazu finden Sie hier.

