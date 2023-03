Kolpingforum Balve: Kauder weist auf Christenverfolgung hin

Balve. Polit-Promi mit ausgewiesener theologischer Fachkenntnis: Volker Kauder gastiert am Montag, 3. April, in Balve. Sein Thema ist brisant.

Das Kolpingforum begrüßt in der kommenden Woche einen Star der politischen Szene – einen Star, der wie sonst nur wenige für das C in der CDU steht. Am Montag, 3. April, spricht der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Professor Volker Kauder zum Thema „Verfolgung der Christen weltweit“ Beginn: 19.30 Uhr im St.-Blasius-Pfarrheim.

Wegen ihres Glaubens waren 2022 laut Weltverfolgungsindex mehr als 360 Millionen Christen intensiver Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. In sehr hohem bis extremen Maß geschieht dies vor allem in 50 Ländern des Weltverfolgungsindex. Im Jahre 2022 waren von diesen Repressalien 312 Millionen der in diesen Ländern lebenden 737 Millionen Christen betroffen. „Gewalt ist dabei das sichtbarste und am meisten beachtete, aber keineswegs einzige Merkmal von Verfolgung.“

In vielen Ländern des Weltverfolgungsindex müssen Christen, sobald ihr Glaube sichtbar wird, damit rechnen, dass sie ihrer Bürgerrechte verlustig werden. Gesellschaftliche Ausgrenzung und Haftstrafenmachen es den Christen in diesen Ländern nur unter Schwierigkeiten möglich, ihren Glauben auszuleben. Als Triebkräfte der Verfolgung benennt der Weltverfolgungsindex: islamische Unterdrückung, kommunistische Unterdrückung, religiös motivierter Nationalismus und diktatorische Paranoia. Mehrere dieser Triebkräfte wirken in den meisten Ländern nebeneinander oder verstärken sich sogar gegenseitig.

Mit Kauder, konnte Kolpingforum einen Mann gewinnen, der in der Politik viele Jahre begleitet hat. Schließlich war er zwischen 1990 und 2021 Mitglied des Bundestages und von 2005 bis 2018 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Kauder ist aber auch ausgewiesener Experte für die Problematik des Abends.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve