Kolpingforum Balve: Polen-Vortrag regt Nachfragen an

Balve. Ein Polen-Vortrag mobilisierte das Stammpublikum des Kolpingforums Balve. Warum es erstaunlich viele Fragen hatte.

Politische Einordnungen und persönliche Empfindungen: An einem symbolträchtigen Tag beschäftige sich das Kolpingforum mit den deutsch-polnischen Beziehungen. Am 8. Mai 1945 endete durch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands der Zweite Weltkrieg. Nicht nur in Polen wird das als ein Tag der Befreiung begangen. Genau 78 Jahre später stellte das Balver Kolpingforum im Pfarrheim St. Blasius die Frage, wie es inzwischen bestellt ist um unsere Beziehungen zum zweitgrößten Nachbarland.

Prof. Dr. Peter Oliver Loew sprach über die deutsch-polnischen Beziehungen 78 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Foto: Alexander Lück / WP

Professor Dr. Peter Oliver Loew ist Direktor des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Und den knapp 40 Zuhörern erklärte er, warum ihm der östliche Nachbar so wichtig sei. „Wir wissen zu wenig über Polen“, sei auch schon seine Feststellung am Beginn der beruflichen Laufbahn gewesen, was den Ausschlag gab, zu dem Thema zu promovieren und auch die Sprache zu lernen. Letzteres machten aber leider nur sehr wenige Deutsche, auch weil es als sehr schwer gelte, wie nicht nur der Referent betonte, sondern auch später mehrere Zuhörer in ihren Wortmeldungen.

Aber zurück an den Ausgangspunkt von Loews Ausführungen, der mit dem 8. Mai 1945 begann, eigentlich aber mit dem 1. September 1939, dem Überfall von Nazi-Deutschland auf Polen. „Die Erinnerung an diesen Tag wird in der polnischen Gesellschaft und in den Familien viel intensiver begangen als der 8. Mai“, erklärt der Historiker im Balver Pfarrheim – um dann den Bogen in die Gegenwart zu schlagen.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 habe in Polen traumatische Erinnerungen an den Beginn des Zweite Weltkriegs ausgelöst, geradezu eine Schockstarre. Und dann aber genauso schnell zu Solidarität mit dem angegriffenen östlichen Nachbar, mit dem die Beziehungen vorher weiß Gott auch nicht immer nur harmonisch waren. Nach Start des russischen Angriffskriegs sei den Polen die deutsche Reaktion zunächst viel zu verhalten gewesen, erklärte Loew weiter.

Er ging wieder zurück in die Geschichte, um Ursachen für eine schwierige Beziehung zwischen den beiden Ländern zu finden. Einerseits gebe es viel freundschaftlichen Austausch, zwischen Städten und Schulen, die Kontakte durch Arbeitsmigranten und Aussiedler. In keinen anderen Land der Welt werde die Fremdsprache Deutsch von so vielen Menschen gelernt, wenn auch mit abnehmender Tendenz. Und doch würde sich die polnische Gesellschaft noch mehr Einfühlungsvermögen und Anteilnahme von deutscher Seite aus wünschen, mehr Erinnerung auch an die nicht-jüdischen Opfer des Zweiten Weltkriegs. Auch in Sachen Entschädigung könne Deutschland mehr tun. Wenn auch nicht auf die exorbitanten Forderungen der Regierung eingehen, so doch durch mehr Entschädigungsfonds, Versöhnungsbemühungen, Entschädigung von Zwangsarbeitern und Kriegsopfern, schlug Lowe vor. „Das wird auch etwas kosten, aber dafür ist Polen als unser Nachbar viel zu wichtig.“

Kriegstrauma hat Folgen

Denn schließlich fasste Professor Loew zusammen, dass gerade die aktuelle konservativ-nationalistische Regierung in Polen nicht aufgearbeitete Kriegstrauma und Gefühle der Demütigung, des Gefühls, nicht auf Augenhöhe zu sein mit westlichen Ländern, populistisch dazu ausnutze, um ihre Beliebtheit zu steigern und dabei den Rechtsstaat an einigen Stellen aushöhle. Im Herbst sind wieder Wahlen in dem Land. Und Loews Appell lautete: hinschauen und mehr interessieren was in Polen passiert, überhaupt in Osteuropa.

Engelbert Falke vom Kolpingforum lobte Loew für dessen gut einstündigen Vortrag: „Sie haben uns die Augen geöffnet.“ Es schloss sich noch eine fruchtbare Diskussion an: Fragen und Meinungen aus dem Publikum, die teilweise von eigenen persönlichen Erfahrungen geprägt waren, zuweilen aber von familiären Verbindungen nach Polen oder Herkunft aus Polen. Zu hören war der Wunsch, noch bessere Verbindungen zum Nachbarland aufzubauen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve