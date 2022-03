Kolpingforum Balve: Rohstoff-Gier begünstigt Krieg

Balve. Rohstoff-Gier begünstigt Kriege wie aktuell in der Ukraine: Das sagte Experte Wolfgang Kessler beim Kolpingforum Balve. Die Debatte war engagiert.

Krieg, Corona-Krise, Klimawandel: Experte Wolfgang Kessler sieht Ursachen auch im Kapitalismus. Beim Kolpingforum im evangelischen Gemeindehaus an der Hönnetalstraße warb er für Alternativen.

Referent Wolfgang Kessler Foto: Alexander Lück / WP

Coronabedingt war der Vortrag mehrfach verschoben worden. Um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine Ukraine konnte bei der Planung niemand wissen. Aber Referent Wolfgang Kessler, Wirtschaftswissenschaftler und Publizist, baute diesen Krieg nachvollziehbar in seine Argumentationen ein. „Die Kunst, den Kapitalismus zu verändern“ war die Veranstaltung überschrieben. Zum russischen Kriegsherrn Putin sagte Putin: „Unser westliches Wohlstandsmodell ist abhängig von billigen fossilen Rohstoffen. Und damit machen wir uns abhängig von Diktatoren, die auch bereit sind, ihre Forderungen militärisch durchzusetzen.“ Diese Abhängigkeit von billigen Rohstoffen und billigen Waren ganz allgemein, die oftmals mit Hungerlöhnen in armen Ländern produziert würden, sei aber auch Auslöser weiterer aktueller Krisen.

Energiehunger treibt Klimawandel

Stichwort Klimawandel: So lange fossile Rohstoffe verbrannt würden zur Energiegewinnung, heize sich das Klima weiter an. Wolfgang Kessler, selber in Süddeutschland zuhause, verwies auf die vielen abgestorbenen Bäume, die er bei seiner Anreise zu dem Vortrag hier im Sauerland gesehen habe.

Auch die Coronapandemie lasse sich in dieser Fehlentwicklung mitbegründen: „Die Fleischindustrie dringt immer weiter in den Dschungel vor. Dabei springen Viren von Wild- auf Nutztiere über. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch Corona so übertragen wurde.“

Vom Währungsfonds zu katholischer Zeitschrift

Wolfgang Kessler, mittlerweile Ende 60, studierte Wirtschaftswissenschaften, arbeitete unter anderem beim Internationalen Währungsfonds, wurde aber schnell von dem System desillusioniert, wie er am Montagabend beim Kolpingforum berichtete. Er sei christlich aufgewachsen, geprägt von der Jugendarbeit. „Aber auf meine ethischen Fragen konnten die Wirtschaftswissenschaften keine Antworten geben. Sie haben nicht einmal danach gesucht.“ So habe er dann früh in seinem Berufsleben den Wechsel in den Journalismus vollzogen, war viele Jahre Chefredakteur der liberalen katholischen Zeitschrift „Publik Forum“.

Im Balver Gemeindehaus referierte Wolfgang Kessler mit einem gut eineinhalbstündigen Vortrag: hoch spannend. Er hätte mehr Zuhörer verdient. „Heute können wir auch Abstand halten“, scherzte einer der Anwesenden mit Verweis auf das letzte bestens besuchte Kolpingforum zum Thema Kirchenkrise und Maria 2.0.

Wie sahen die Lösungsvorschläge von Wolfgang Kessler aus? Er warb für nachhaltige Produktion. So sah er als Lösungsweg an, wieder vermehrt Gegenstände reparieren zu lassen. Und als Verbraucher habe man noch mehr in der Hand, könne lokale Geschäfte und Hofläden stärken. Und Kessler freute sich über den hinten im Saal aufgebauten Eine Welt-Stand als einen weiteren kleinen Schritt in die richtige Richtung.

Wohnkosten: Der Ulmer Weg

Für andere Verbesserungen aber sei zuerst der Staat zuständig – etwa um explodierende Wohnkosten zu begrenzen. Als Positivbeispiel nannte Wolfgang Kessler die Stadt Ulm, die Spekulation mit Grundstücken komplett eingedämmt habe, in dem sie potenzielles Bauland komplett selber erwerbe und günstig abgebe. Das österreichische Gesundheitssystem sei für Vorbild, weil es alle gleichermaßen mit ins Boot nehme und damit nur die Hälfte der Beiträge im Vergleich zu Deutschland benötige. Bei gleicher Qualität. Überraschend vielleicht diese Einschätzung: Eine schnelle Veränderung sei nicht hilfreich. „Politik ist Salamitaktik. Zu schnelle Änderungen bergen die Gefar von Rückschlägen.“ Lang war der Applaus für Kesslers Ausführungen.

Das waren die Themen der Debatte

Danach entwickelte sich eine spannende Diskussion. Etwa um die Frage, warum die Soziale Marktwirtschaft immer noch so verklärt und verteidigt würde, obwohl sie sich in den letzten Jahrzehnten mehr in Richtung Neoliberalismus entwickelt habe. Auch könne es nicht bei ewigem Wachstum bleiben. Zuhörerin Birgit Schäfer regte an, im Sinne von Nachhaltigkeit und Qualität sollten auch öffentliche Träger nicht immer nur das billigste Angebot einer Ausschreibung annehmen. Und Zuhörer Bernward Midderhoff zeigte sich skeptisch, ob Unternehmen bereit seien, von maximalen Renditezielen abzurücken. Wolfgang Kessler fasste zusammen: „Es braucht auch einen aktiven Staat und aktive Bürger.“ Er machte Hoffnung: Der Wunsch nach Veränderung sei größer als gedacht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve