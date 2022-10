Kolpingforum Balve: So rettet Bernward Lösse den Wald

Balve. Klimawandel hin, Borkenkäfer her: Garbecks Agrar-Ingenieur Bernward Lösse glaubt an die Zukunft des Waldes. Dem Kolpingforum erklärte er, warum.

Hätte das Kolpingforum Geld für Bernward Lösses Vortrag genommen – der obere Saal des Pfarrheims St. Blasius in Balve wäre ausverkauft gewesen. Pünktlich zu Beginn der Veranstaltung am Montag um 19.30 Uhr war der letzte Stuhl besetzt. So groß wie das Interesse am Referat des Forst-Experten aus Garbeck, so groß war auch die Lust auf eine Diskussion danach. Bernward Lösse hatte 90 Minuten Minuten Klimawandel und Monokulturen, Borkenkäfer-Invasion und Aufforstung erklärt – mit mutmachender Perspektive. Kein Wunder, dass Teilnehmer wie Alois Hoffmann und Siggi Drees Bestnoten vergaben.

Der Garbecker Diplom-Agraringenieur und Waldbauer Bernward Lösse erklärt die Zukunft des Waldes beim Kolpingforum in Balve. Das Interesse ist groß. Foto: jürgen overkott / WP

Vieles kam den Teilnehmern bekannt vor. Immer wieder führt Bernward Lösse Besuchergruppen durch den Balver Wald, erläutert anschaulich und zeigt obendrein in buchstäblich bunter Praxis, was sonst schlicht graue Theorie bleibt. Obendrein hat der Agrar-Ingenieur einen Schulfreund – den Journalisten Andreas Kersting – schlau gemacht. Der Mendener schrieb gleich ein Buch darüber. Es heißt „Der Wald stirbt...nicht“. Bernward Lösse setzt auf Vielfalt im Wald.

Menden Bernward Lösse vor Robinie mit Kluppe Foto: Yvonne Heiming / Familie Lösse

Er will keineswegs Fichten-Monokulturen durch Buchen-Reinbestände ersetzen. Vielmehr pflanzt der Waldbauer – so hat es Alois Hoffmann notiert – auch nicht-heimische Baumarten, wenn er sicher ist, dass sie sich in den heutigen frostarmen Winter und warmen, trockenen Sommern behaupten können. „Er hat uns Bilder von diesen Bäumen gezeigt, mit denen er Zuwächse erreicht hat, die mit anderen Arten nicht zu schaffen waren“, staunte Alois Hoffmann.

Nur Buchen setzt der Forst-Fachmann nicht: bewusst. „Buchen verjüngen sich selbst“, zitierte Alois Hoffmann einen Kernsatz des Referenten.

Im Pfarrsaal lieferte Bernward Lösse höchst lebendig Anschauungsmaterial per Beamer und stellte seine Erkenntnisse in größerer Zusammenhänge. Siggi Drees sagte der Westfalenpost am Tag danach: „Wir hätten uns von unserem Förster auch gewünscht, dass er uns die Maßnahmen während der Borkenkäfer-Kalamität so wie Bernward Lösse erklärt hätte.“

Tatsächlich, so nahm es Alois Hoffmann wahr, hatte der Experte sein Publikum weder mit Fakten erschlagen oder noch mit Abstraktem verwirrt. So schloss sich an Bernward Lösses Vortrag eine muntere Frage-Runde an. „Sie waren vielfältig“, bilanzierte Alois Hoffmann. Was stand im Mittelpunkt?

Wandel in Flora und Fauna

So wollte ein Zuhörer wissen, ob die Vielfalt des neuen Waldes mit der erwünschten Vielfalt der Tierwelt einhergehe. Skepsis wurde laut. Manche Insektenart, hieß es, komme mit neuen Baumarten nicht zurecht. Ihre Zahl gehe zurück. Zugleich merkte Alois Hoffmann an, dass sich die Fauna an Neuzugänge aus der mediterranen Flora im Lauf der Jahrzehnte gewöhnt habe.

Eine andere Frage aus dem Publikum zielte auf die Qualität unterschiedlicher Baumarten zur Bindung von Kohlendioxid ab. Kurzum: Binden Laubbäume mehr CO 2 als Nadelbäume? Der Wettstreit gehe wohl unentschieden aus, nahm Alois Hoffmann als Einsicht mit. Die Argumentation: Laub bindet mehr Kohlendioxid als Nadeln. Aber: In der kalten Jahreszeit sind Laubbäume kahl. Die Nadeln von Fichte, Tanne & Co. indes bleiben ganzjährig. „So gleicht sich das aus“, meinte Alois Hoffmann.

Menden Bernward Lösse vor Mammutbaum Foto: Yvonne Heiming / Familie Lösse

Eine weitere Frage zielte auf die ökonomische Seite der Forstwirtschaft ab: Wie kommen Sägewerke mit dem andersartigen Holz zurecht? Bernhard Lösse habe gesagt, die verarbeitenden Unternehmen müssten sich auf die neue Lage einstellen, und das sei auch der Fall.

Kritik an staatlichen Förstern

Zudem ging es um die Zulassung neuartiger Holzarten für die Verwendung im Baugewerbe. „Das ist noch nicht für alle Holzarten geklärt“, nahm Alois Hoffmann als Information mit.

Die Rolle der staatlichen Förster sei von Teilnehmern kritisch gesehen worden. Sie seien, hieß es in der Runde, nicht immer frei in ihrer Meinung. Es entstehe oft der Eindruck, dass die Beamten offizielle Ansichten vertreten müssten.

Ein weiterer Zuhörer wollte eine Aussage zur womöglich größeren Waldbrandgefahr in Zeiten vermehrter Trockenheit hören. Bernward Lösse, so hatte es sich Alois Hoffmann notiert, habe für einen grünen Waldboden geworben. Ein vergleichsweise feuchter Boden sei der beste Schutz vor Feuer.

