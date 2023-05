Kolpingforum: Kampf dem Enkeltrick - Kommissarin gibt Tipps

Balve. Schockanrufe, Enkeltrick., WhatsApp-Falle: Das Kolpingforum sagt dem Telefonbetrug den Kampf. Engelbert Falke holt eine Fachfrau.

Telefonbetrüger treiben zunehmend ihr Unwesen, im Märkischen Kreis wie andernorts. Das geht aus Polizeiberichten hervor. Das Kolpingforum um Engelbert Falke hat die Bedrohung gerade für die ältere Bevölkerung verstanden - und holt sich Rat.

Am Montag, 5. Juni, 19.30 Uhr, wird das brisante Thema im Pfarrheim St. Blasius aufgearbeitet - mit praktischen Tipps. „Hierzu konnten wir die Kriminalhauptkommissarin Dorothee Klein gewinnen, die an diesem Abend Tipps und Verhaltensweisen vorstellt, wie Leben (nicht nur) im Alter sicherer gestaltet werden kann“, teilt Engelbert Falke mit. In erster Linie werden „Gefahren am Telefon“ zur Sprache kommen. Presse, Fernsehen und – im schlimmsten Fall – eigenes Erleben in Familie oder Freundeskreis haben die Öffentlichkeit immer wieder mit dieser Problematik konfrontiert. Schlagwörter wie „Enkeltrick“ oder „Sicherstellung von Vermögen“ durch vermeintliche Polizeibeamte seien nur als Beispiel erwähnt. Aber auch Gefahren durch den Kurznachrichtendienst Whatsapp, falsche Mitarbeiter von Behörden sowie Besucher an der Haustür werden ausführlich dargestellt. Es wird erläutert, wie diese Gefahren erkannt werden können und wie man sich davor schützen kann.

Zudem kommen auch Strategien zur Sprache, damit man gar nicht erst in solche Schwierigkeiten gerät.

Eingeladen sind neben den Mitgliedern der heimischen Kolpingsfamilie alle Interessierten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve