Kommentar: Darum ist Beckums Dorfmitte ein Kunststück

Beckum darf sich am Sonntag selbst feiern: am Maibaum. Das Dorf macht Werbung für sich und das Ehrenamt. Das sind die Gründe.

Am 30. April gibt es im Stadtgebiet, viele Möglichkeiten in den Mai zu feiern. Wer’s unverbindlich mag, dürfte im Biergarten auf seine Kosten kommen. Gastronom Heinz Friedriszik macht bereits Werbung dafür. Seine Kollegenschar dürfte ähnliche Pläne haben. Viele Menschen haben aber vermutlich mehr Spaß daran, mit Nachbarn oder ihren Vereinen (in der Regel ist das deckungsgleich) zusammenzusein. Beckum hat dieses Jahr einen besonders guten Grund, gemeinsame Arbeit mit einer gemeinsamen Feuer abzuschließen.

Teamwork für Beckums neue Mitte: Die Sieben stehen für eine rund 40-köpfige Helferschar. Foto: jürgen overkott / WP

Ortsvorsteher Georg Wortmann und CDU-Ratsherr David Bathe ist ein Kunststück gelungen. Sie haben dafür gesorgt, dass Beckum zum ersten Mal in seiner langen Geschichte eine Dorfmitte erhält. Sie haben getüftelt, sie haben Anträge auf Förderung gestellt, und – das ist das Wichtigste – sie haben eine rund 40-köpfige Helferschar gewonnen. Ohne Team geht nichts. Mit Team geht alles – sogar über eine lange Zeit mit mehreren Bauabschnitten.

Das Ergebnis lässt sich sehen. Es macht Werbung für Beckum – und für das Ehrenamt.

