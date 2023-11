Kommunionkinder singen, tanzen, basteln

Balve Kommunionunterricht: Pastor Naton und sein Team gehen neue Wege. Kirche trifft Spaß.

Für die zukünftigen Kommunionkinder des Pastoralverbundes Balve-Hönnetal hat gerade eine spannende Zeit begonnen.

Gestartet wurden die Vorbereitungen bereits am 22. Oktober mit einem Auftaktgottesdienst in der St.-Blasius-Kirche in Balve. Inzwischen ging es am Wochenende zu einem spannenden Musiktag in der Kirche und ins Pfarrheim, wo tolle Aktionen den Kindern einen schönen Nachmittag bereiteten.

Aufgeteilt in drei Gruppen, je nach Ort der Kommunion, gab es zu Beginn eine kleine Andacht durch Pastor Christian Naton, der sich erfreut zeigte, dass so viele Kinder und deren Eltern hier erschienen sind.

Kommunionkinder basteln Shaker. Foto: Sven Paul

Während eine der Gruppen schon direkt in die von den Eltern betriebene Cafeteria zur Stärkung antreten durfte, verweilte die andere Gruppe in der Kirche, wo es einen abwechslungsreichen Musikworkshop mit Sandra Fricke gab.

Zusammen mit Fricke an der Gitarre wurde hier gesungen und getanzt und so die Balver Kirche in ein kleines Konzerthaus verwandelt.

Während nun eine Gruppe in der Cafeteria verweilte und die eine in der Kirche tanzte, gab es bei Pastor Naton außerdem eine Reise durch die Welt der Musik.

Hier bastelten die Kinder aus Plastikeiern und Reis einen sogenannten Shaker. Nebenher wurde ihnen durch Naton eine spannende biblische Geschichte erzählt.

