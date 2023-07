Konditorinnen freigesprochen: Eine kommt aus Balve

Iserlohn/Langenholthausen. Das Konditorenhandwerk versüßt der Kundschaft das Leben. Die Handwerkskammer hat wieder neue Fachkräfte freigesprochen. Eine kommt aus Balve.

Im traditionell festlichen Ambiente des Hotels Vierjahreszeiten in Iserlohn ist der aktuelle Ausbildungsjahrgang im Konditorenhandwerk durch die Konditoren-Innung Südwestfalen von den Pflichten des handwerklichen Lehrverhältnisses freigesprochen worden. Darunter ist eine Fachfrau aus Langenholthausen.

Innungsobermeister Bernd Bücker würdigte dabei die Leistungen der, in diesem Fall aus-schließlich weiblichen, Nachwuchskräfte, wies aber auch ausdrücklich darauf hin, dass nun-mehr die offizielle Lehrzeit, nicht aber das Lernen vorbei sei. Ferner steige, unabhängig vom weiteren Berufsweg, die Verantwortung als ausgebildete Fachhandwerkerin. Er rief diese daher dazu auf, ihren erlernten Beruf mit Sorgfalt auszuüben. Darüber hinaus gelte es, sich nach dem erfolgreichen Abschluss neue Ziele zu setzen, wobei das Handwerk vielfältige Karrieremöglichkeiten eröffne. Die Qualität der Ziele bestimme hierbei die Qualität des weiteren Lebensweges.

Wege zum Glück

Kreishandwerksmeister und bbz-Vorsitzender Christian Will überbrachte die Glückwünsche der Kreishandwerkerschaft und des angeschlossenen Berufsbildungszentrums (bbz). Er wies in seinen Grußworten auf die wirtschaftliche Bedeutung des Handwerks als „Wirtschaftsmacht von Nebenan“ hin. Umso bedeutender sei dabei, Gewerke übergreifend, die Ausbildung qualifizier-ten Nachwuchses im Handwerk für die Sicherung des Wohlstandes und die Bewältigung der umfangreichen gesellschafts- wie energiepolitischen Herausforderungen in der Bundesrepublik Deutschland. Den kreativen Berufen des Konditorenhandwerks falle hierbei die schöne Rolle des „Designers, Verkäufers und Glücklichmachers“ zu.

Konditorinnen:

Rami Bleckmann (Gudrun Hagemeister), Lina Buxot (Bernd Voschepoth), Celine Maja Hawranke (Niehaves GmbH & Co KG), Carola Henning (Spetsmann GmbH), Eugenia Krause (Andre Krengel), Darleen-Michelle Bauer (Cafe Köhle, Inh. Hagen Lemke), Raya-Talisha Fidorra (Goldbäckerei Grote GmbH & Co. KG), Emilia Wälter (Goldbäckerei Grote GmbH & Co. KG), Christina Weiß (Goldbäckerei Grote GmbH & Co. KG), Konditorei-Fachverkäuferin: Atchanasiadis, Charline (Matthias König).

