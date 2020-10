Konfirmation: Balver Gemeinde will junge Leute binden

17 Balver Konfirmandinnen und Konfirmanden sind in vier Gottesdiensten am Tag der deutschen Einheit und am Erntedank-Sonntag von Pfarrerin Antje Kastens konfirmiert worden. Der Weg dorthin war corona-bedingt ganz anders als sonst. Die Gottesdienste waren kein Schlusspunkt. Im Gegenteil: Sie markieren einen Aufbruch.

Pfarrerin Antje Kastens (rechts) geht oft neue Wege. Sie führen sogar bis ins Gasthaus Syré in Garbeck. Foto: Peter Müller / WP

Die neue Gemeindepädagogin Almuth Gärtner, Presbyter und Presbyterinnen sowie konfirmierte Jugendliche wirkten mit – etwa mit Musikbeiträgen. Die Predigt von Pfarrerin Kastens sollte aufzeigen, wie gut der liebevolle Blick Jesu in den stürmischen Zeiten und vielen anstehenden Entscheidungen in der Jugend tue. Sie bezog sich auf einen Bericht aus dem Markusevangelium: „Jesus sah den jungen Mann an und gewann ihn lieb.“

Jugendarbeit geht weiter

Konfirmiert wurden Jasmin Thiele, Luca Gerrietzen, Kristin Müller, Max Bender, Phil Corvin Heuer, Fynn Beichel, ebenso Karina Nesterenko, Maline Prior, Dustin Nickel, Joel Heiming, Timo Lenk, Julia Schneider, Jonas Becker, Felix Müller, Torben Torino Vangeli, Jan Flötenmeyer und nicht zuletzt Lea Tessa Justus.

Eigentlich sollten die jungen Leute bereits im Mai konfirmiert werden. Doch die Corona-Zwangspause bedeutete für die Gemeinde, ähnlich wie für die Schulen, einen kompletten Stillstand. Nach dem Neustart des gesellschaftlichen Lebens bot Pfarrerin Kastens donnerstägliche Gesprächsrunden auf freiwilliger Basis an – mit Gesprächspartnern aus dem Hönnetal. „Wer kam, wechselte“, sagte Pfarrerin Kastens,

„aber unterm Strich waren zwei Drittel der Leute da.“

Almuth Gärtner von der Evangelischen Gemeinde Balve verstärkt die offene Jugendarbeit. Foto: jürgen overkott / WP

Darauf will die Jugendarbeit der Gemeinde aufbauen. Sie zielt darauf ab, den Kontakt zu den Konfirmanden zu halten. Almuth Gärtner sagte der „Westfalenpost“: „Wir planen ein Special für die Konfirmanden am 1. Dezember.“ Der Termin fällt auf einen Dienstag. An diesem Tag findet üblicherweise der Jugend-Treff „HomeZone“ statt. Diesmal ist die Runde den Konfirmanden vorbehalten. Was an dem Nachmittag stattfinden soll, steht noch nicht endgültig fest. Almuth Gärtner und ihr Team versprechen eine Überraschung.