Konfirmation in Evangelischer Gemeinde Balve: Wer ist dabei?

Konfirmation in Balve: Der Auftakt war am Sonntag, weiter geht's am Muttertag.

Balve. Konfirmation in Balve: Für Jugendliche ist das ein wichtiges Ereignis im Leben. Die Evangelische Gemeinde steht übrigens vor einem Einschnitt.

Die Evangelische Gemeinde Balve hat die erste von zwei Konfirmationen in ihrer Kirche an der Hönnetalstraße gefeiert. Im Herbst folgt eine weitere Konfirmation.

Das Thema der beiden ersten Konfirmationen lautet: „Du bist ein Gott, der mich sieht!“. Pfarrerin Antje Kastens legte einen inhaltlichen Schwerpunkt: So wie die Konfirmationskleidung sehr verschieden sei, so seien auch die jungen Leute sehr verschieden, die erstmalig zum Tisch des Herrn gegangen sind oder gehen werden. Und das sei gut so. Gott gehe mit allen Menschen durch dick und dünn. Er sehe jeden Menschen an, das gehe ihm Ansehen. Seine Güte alle Tage über sich zu wissen, zähle mehr als jeder Erfolg oder Besitz.

Konfirmandenschar mit Balves Pfarrerin Antje Kastens (Mitte) Foto: Heide Voge / Evangelische Gemeinde Balve

Pfarrerin Kastens hat stets großen Wert auf Zusammenarbeit mit anderen haupt- wie ehrenamtlichen Kräften in der Gemeinde gelegt. So haben Presbyterinnen und Presbyter der Kirchengemeinde sowie Jugendreferentin Doreen Wahl an der Gestaltung des Abendmahl-Gottesdienstes am Sonntag mitgewirkt. Organistin Olga Jarkov gestaltete die Musik.

Am Sonntag wurden konfirmiert: Carlotta Malin Mühling, Leonie Hohmeister, Melina Schalke, Charlotte Laura Friske, Elijas Mihajlovic, Louis Mihajlovic, Phil Suckau und Constantin Wilms.

Am kommenden Sonntag gehen weitere Jugendliche zur Konfirmation: Madle Witowski, Lena Gundlach, Emma Lotta Nolte, Christin Schwabl und Levi Elias Hartmann.

Für Pfarrerin Kastens sind die beiden Konfirmationsfeiern der Auftakt zu den letzten ihrer Amtszeit. „Am Erntedanksonntag, 1. Oktober, 10 Uhr folgen noch die derzeitigen acht Katechumenen, die ich in ihrem Kurs weiterhin unterrichte“, teilte sie mit. Im Herbst geht Pfarrerin Kastens in den Ruhestand. Die Gemeinde arbeitet künftig eng mit ihrer Partnergemeinde in Deilinghofen zusammen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve