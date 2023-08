Konzertabsage in Langenholthausen

Neuer Termin Konzert in Langenholthausen ins Wasser gefallen

Langenholthausen. Am Samstag hätte es „Folks Musik“ in Langenholthausen geben sollen. Hätte. Das Konzert fiel ins Wasser. Aber es gibt einen neuen Termin.

Tja, eigentlich sollte am vorigen Samstag ein Nachbarschaftskonzert in Langenholthausen unter freiem Himmel stattfinden. Eingeladen hatte der Historische Verein „Quirinus“. Sebastian Netta & Friends wollten nachmittags. Geplant war ein Konzert mit „Folks Musik“: Volkslieder im Jazz-Gewand. Doch dann kam eine miese Wetterprognose. Die Veranstaltung wurde kurzerhand abgeblasen. Am Dienstag, 2. Oktober, soll das Konzert nun stattfinden. Die „Wald & Wiesen Kultur“ wird gefördert durch LWL, Westfälischen Heimatbund und weitere Sponsoren.

