Kradfahrer aus Werdohl bei Kollision vor Rewe verletzt

Balve. Unfall in Balve auf der B 229. Laut Polizei hatte ein Kradfahrer eine Pkw-Fahrerin aus Balve übersehen. Was passiert ist.

Ein 64-jähriger Kradfahrer aus Werdohl ist am Freitagnachmittag an der Hönnetalstraße in Höhe des Rewe-Parkplatzes verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach hatte der Werdohler beim Abbiegen vom Parkplatz auf die Hönnetalstraße eine vorfahrtsberechtigte Pkw-Fahrerin aus Balve übersehen. Sie wollte die B 229 die Straßenseite wechseln, um vom Lidl- zum Rewe-Parkplatz zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß. „Der Kradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Er beabsichtigte, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben“, hieß es. Der Schaden wurde auf 1200 Euro geschätzt.

